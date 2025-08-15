Este sábado la Liga de Primera y el Estadio Monumental se vestirán de gala para uno de los partidos estelares de la fecha 20. Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan en un nuevo clásico.

La lucha por un puesto en copas internacionales, como también el honor, se ponen en juego a partir de las 15:00 hrs, por lo que Daniel Garnero prepara la oncena estelar para visitar a los albos.

Tras el último entrenamiento de este viernes, el técnico cruzado ya define las piezas para amargar a Jorge Almirón, entre ellas el último verdugo de Brayan Cortés antes de partir a Peñarol.

Las bajas de Universidad Católica ante Colo Colo

Ya era adelantado por Jorge Cubillos durante la jornada de jueves, pero tras el último entrenamiento de este viernes, el técnico de Universidad Católica ratifica los nombres.

Las bajas de Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Fernando Zuqui, Darío Melo y Dylan Escobar obligaron a Garnero a reordenar los naipes para elegir a sus 11 jugadors.

La baja, precisamente, de Arancibia es la más sensible, ya que en el partido disputado en el Santa Laura fue el encargado de anular a Lucas Cepeda, el que será reemplazado por Tomás Asta-Buruaga.

Al mismo tiempo, la otra novedad que presentará el técnico cruzado es la inclusión desde el primer minuto de Diego Corral, quien anotó el 2-0 en Independencia en el primer semestre a los albos.

Diego Corral fue el último verdugo de Brayan Cortés en el Santa Laura. Foto Andres Pina/Photosport

La formación cruzada ante Colo Colo en el Monumental

El resto de nombres para Daniel Garnero sigue a disposición, y salvo un cambio de última hora, la formación de Universidad Católica está prácticamente definida.

Así, la UC irá con Vicente Bernedo en el arco; Eugenio Mena, Branco Ampuero Daniel González y Tomás Asta-Buruaga en la defensa; Cristian Cuevas, Gary Medel y Jojhan Valencia en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Diego Corral en la delantera.

Con esta formación los cruzados irán a buscar los tres puntos en el Estadio Monumental para recortar distancias en la tabla de posiciones, y dejar más complicados a Colo Colo, como a un cuestionado Jorge Almirón.