Fernando Zampedri ha sido uno de los delanteros más destacados que han pasado por el fútbol chileno en los últimos años. El Toro ha hecho historia con la camiseta de Universidad Católica y ha conseguido ser el goleador del torneo por cinco años seguidos.

Esta temporada sigue en la pelea por un inédito cetro de hexagoleador con nueve goles en la Liga de Primera y este fin de semana puede romper la que quizás es su gran deuda con la UC. Los Cruzados visitan a Colo Colo en el clásico 188, a disputarse en el Estadio Monumental, donde nunca ha celebrado un gol.

Pese a sus tremendos números en nuestro país, el Toro no le ha marcado al Cacique en su casa. Una sequía que para muchos puede ser dolorosa, pero para el atacante no lo es tanto e incluso ni le preocupa mientras su equipo pueda ganar.

Fernando Zampedri ni ahí con su mala racha en el Estadio Monumental

La mala racha de Fernando Zampedri en el Estadio Monumental ha sido uno de los grandes temas en la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. En toda su estadía en nuestro país, el Toro nunca le marcó al Cacique en su cancha, pero este fin de semana puede romper esa sequía.

Fernando Zampedri nunca le ha marcado un gol a Colo Colo en el Estadio Monumental. Foto: Photosport.

A diferencia de ocasiones anteriores, ya no está Maximiliano Falcón, quien era el encargado de anularlo. En conferencia de capitanes este jueves, el nacionalizado chileno abordó la visita a la Ruca y fue claro. “Es una cancha difícil, lo sabemos, pero buscaremos ser protagonistas, hacer los últimos tres partidos”.

Publicidad

Publicidad

“Será difícil, los dos venimos golpeados, no de buena forma y se va a definir por los detalles. Quien esté más seguro, tome mejores decisiones, se quedará con el partido“, añadió.

Pero más tarde, Fernando Zampedri fue consultado directamente por su mala racha ante Colo Colo en el Estadio Monumental y sorprendió con su postura. “A esta altura, con la edad que tengo y con los años que llevo, no tengo presión alguna en ninguna cancha“.

ver también Colo Colo vs. U. Católica: Zampedri le “para el carro” a Pavez por el “más grande de Chile”

De hecho, el Toro enfatizó en que anotar em a Rica es lo que menos le preocupa. “Lo disfruto mucho, estará un estadio prácticamente lleno y yo trato de que el equipo gane, que funcione y de conseguir los tres puntos“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente y en esa misma línea, ratificó que sólo le interesa el bien de la UC. “Si el gol viene, feliz, pero no me tiene preocupado si convierto o no en la cancha de Colo Colo“.

Fernando Zampedri tiene quizás su gran oportunidad para poder marcar por primera vez en el Estadio Monumental. El Toro podría cortar su mala racha por fin y así ayudar a Universidad Católica a escalar en la tabla, lo que sería un golpe letal para un Colo Colo herido.

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri esta temporada?

Previo al clásico con Colo Colo, Fernando Zampedri ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Universidad Católica esta temporada. En ellos ha marcado 11 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.861 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Zampedri y su honesto análisis del presente de Católica: “No venimos en buen momento”

¿Cuándo juega Colo Colo y Universidad Católica?

Fernando Zampedri y Universidad Católica van a buscar tres puntos de oro ante Colo Colo en el clásico. Los Cruzados visitan al Cacique en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.