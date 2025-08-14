Colo Colo y Universidad Católica cuentas las horas para salir a disputar la versión 188 del clásico del fútbol chileno. El Cacique se mide con los Cruzados en un momento malo y en el que ambos necesitan sumar de a tres para seguir peleando en la parte alta de la Liga de Primera.

El encuentro está cada vez más cerca y este jueves se dio cita la conferencia de capitanes. Esteban Pavez y Fernando Zampedri respondieron a los medios de comunicación sobre lo que será el duelo, pero también regalaron un momento muy particular. ¿La razón? El equipo más grande de Chile.

El capitán albo a lo largo de la atención a la prensa se refirió al Cacique como el elenco más importante del país. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue la respuesta que se guardó el líder de la UC para el final, la que dejó a todos descolocados.

Fernando Zampedri calienta el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica tras dichos de Esteban Pavez

La conferencia de capitanes de Colo Colo y Universidad Católica previo al clásico estuvo enfocada en el mal momento que viven ambos clubes. En el caso del Cacique, su capitán respondió por su propio presente y cómo le ha afectado pasar de ser un pilar a estar en la banca.

Fernando Zampedri, medio en broma y medio en serio, le respondió a Esteban Pavez al asegurar que Colo Colo es el más grande de Chile y no Universidad Católica. Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“Obviamente es raro sentirse suplente hoy. Entreno todos los días para jugar cada tres días o una vez a la semana, siempre doy lo mejor para estar en el equipo. Este año han pasado muchas cosas, algunas que nunca en la vida me han pasado, he sido muy expuesto y es injusto tanta crítica, pero es parte de ser capitán de Colo Colo“, dijo Esteban Pavez.

Fue ahí que el volante comenzó a referirse al Cacique como el más importante del país. “Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile. Sabía que podía pasar, el año pasado cumplí el sueño de ser campeón como capitán y ahora me toca la otra cara de la moneda“.

Hablando sobre las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón y a él, Esteban Pavez insistió en su punto y en la forma en la que se refirió a Colo Colo. “Uno tiene que ser fuerte, estamos en el más grande de Chile, sabemos que hay crítica y que vende más. Estamos enfocados en ganar, vamos a dar todo el fin de semana porque queremos ganar para darle una alegría a la gente y a nosotros, que queremos abrazarnos y festejar“.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Intocables? El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo ante la UC

La conferencia llegó a su final pero Fernando Zampedri tomó el micrófono para decir una última cosas: una respuesta al capitán albo sobre el equipo más importante del país. “Con lo que dijo Esteban, quiero aclarar que el más grande es Católica. Eso nada más“, lanzó.

La situación dejó a todos marcando ocupado mientras Esteban Pavez miraba al Toro con cara de no entender nada. Después de unos segundos ya todo fue risas y ambos se abrazaron, dejando una postal de aquellas.

Con un poco de humor, Colo Colo y Universidad Católica intentan sacarse de encima la presión de su mal momento. El Cacique y los Cruzados tendrán que ir a pelear por tres puntos que valen oro para la recta final de la temporada.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Esteban Pavez y Fernando Zampedri ahora sólo se enfocan en lo que será el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El Estadio Monumental recibirá el duelo este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

ver también Con cambio obligado: la formación que prepara Universidad Católica para el clásico con Colo Colo

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera para Colo Colo y Universidad Católica