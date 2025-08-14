Colo Colo sigue trabajando para volver a los triunfos en un partido clave en la Liga de Primera. Este fin de semana el Cacique recibe a Universidad Católica en la versión 188 del clásico, en el que Jorge Almirón se juega el puesto.

El técnico no lo ha pasado bien y es uno de los grandes responsables del fracaso que ha sido el centenario del Eterno Campeón. Es por ello que alista una formación con importantes retornos y una modificación que saca ronchas entre los hinchas.

Este jueves tras el entrenamiento se conoció que el DT probó una fórmula en la que saca a uno de los jugadores que más piden los hinchas. Esto para meter a otro que también ha rendido, pero sin mover a los más cuestionados.

¿Y los cuestionados? Jorge Almirón saca a una figura para meter a otra la formación de Colo Colo

Jorge Almirón no para de provocar a los hinchas de Colo Colo con sus decisiones. El técnico prepara la formación del Cacique para el clásico ante Universidad Católica con una movida que no le gusta nada a los fanáticos albos.

Jorge Almirón mete a Víctor Felipe Méndez por Francisco Marchant en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

En las últimas horas se conoció que el DT ya tiene una base de jugadores para el encuentro. La oncena que circuló en las últimas horas era con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

Sin embargo, este jueves en la práctica matutina, Jorge Almirón realizó un cambio que ya da que hablar. Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien en su cuenta de X (ex Twitter), reveló que el argentino decidió sacar a la joyita alba.

Francisco Marchant fue reemplazado en el esquema para el ingreso de Víctor Felipe Méndez. Esto modificaría el esquema de un 4-3-3 a un 4-4-2, pero sin mover a un Arturo Vidal que no ha rendido esta temporada, dejando a Javier Correa y Lucas Cepeda como atacantes.

La situación de inmediato generó reacciones negativas de parte de los hinchas. El 7 ha sido clave cuando ha estado en la cancha, pero pareciera que el DT no lo ve como un pilar y opta por mantener a otros que no han dado el ancho.

Jorge Almirón todavía tiene una práctica más este viernes para definir la formación de Colo Colo. Ante la UC al Cacique no le sirve otra cosa que no sea ganar, ya que otro resultado pondría fin al proceso del estratega.

¿Cuándo juega Colo Colo con Universidad Católica?

Jorge Almirón sale a dirigir un partido que puede sacarlo de la banca de Colo Colo ante Universidad Católica. El encuentro está programado para este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

