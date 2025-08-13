En Colo Colo las cosas no han resultado como esperaban esta temporada y no son pocos los jugadores que quieren ser parte de la solución. El Cacique ha tenido un centenario para el olvido y ruega para que sus figuras lo saquen de la crisis que atraviesa.

Para el clásico ante Universidad Católica, habrá varios jugadores de vuelta y que quieren estar al 100%. Javier Correa, Arturo Vidal y Emiliano Amor regresan luego de cumplir sus castigos por acumulación de amarilla y los dos últimos se están preparando con todo para ser opciones.

En las últimas horas hubo una publicación del King que ha llamado mucho la atención de los hinchas. Esto, debido a que el defensor se sumó a los trabajos nada menos que con Juan Ramírez, el preparador físico y escudero del volante.

Emiliano Amor se “suma” al trabajo del PF de Arturo Vidal

En medio del mal momento que atraviesa Colo Colo, sus jugadores hacen lo posible para mostrarse a Jorge Almirón. Ya sea en la cancha, los entrenamientos y ahora lejos del Estadio Monumental hay algunos que dejan en claro que están comprometidos con salir adelante.

Emiliano Amor apareció entrenando con Arturo Vidal, Lucas Cepeda y el PF Juan Ramírez. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Arturo Vidal publicó una imagen en la que se le vio entrenando junto a Lucas Cepeda y el preparador físico de ambos: Juan Ramírez. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aparición de Emiliano Amor.

El defensor, que parece haber perdido terreno luego del partido que hicieron ante Everton la dupla de centrales de Jonathan Villagra y Sebastián Vegas, prepara su retorno este fin de semana ante la UC. Para ello, se pone a tono y metió un doble turno junto al escudero del King.

La imagen encendió de inmediato rumores sobre un posible nuevo alumno para Juan Ramírez. Esto, considerando que Lucas Cepeda está a nada de salir de Colo Colo rumbo a Italia, lo que lo dejaría con un hombre menos en sus filas.

Eso sí, cabe recordar que el zaguero es uno más de los que ha participado de los entrenamientos con el PF. En el pasado otros como Esteban Pavez y Javier Correa se vieron en algunas imágenes, aunque no se mantuvieron.

Emiliano Amor tiene claro que no será fácil recuperar su camiseta de titular en Colo Colo. Ante Universidad Católica al Cacique no le sirve otra cosa que no sea ganar y el defensor espera ayudar a conseguir el objetivo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora sólo entrena con la mira puesta en cortar su mala racha en la Liga de Primera. El Cacique recibe a Universidad Católica en otra versión del clásico este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

