Colo Colo ya no tiene margen de error si es que quiere seguir soñando con una opción mínima al título o copas internacionales. El Cacique se prepara para un nuevo clásico ante Universidad Católica por la Liga de Primera y este miércoles comenzó a definir su formación.

Jorge Almirón entrenó al plantel albo en la cancha principal del Estadio Monumental durante esta mañana y paró lo que puede ser la oncena ante los Cruzados. En ella hay importantes novedades, ya que prepara dos cambios y sostener a una dupla que parece haberlo dejado conforme.

Y es que el DT recupera a tres jugadores que quedaron al margen por acumulación de amarillas ante Everton. Sin embargo, sólo dos de ellos recuperan su lugar como titulares, mientras el otro se queda en la banca.

Colo Colo con dos cambios en su formación ante Universidad Católica

En Colo Colo no pueden dejar escapar más puntos y preparan una formación con lo mejor que tienen para enfrentar a Universidad Católica. Jorge Almirón mueve el tablero con algunos cambios, pero mantiene el esquema 4-3-3 que se ha visto en las últimas jornadas, según explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN.

Arturo Vidal y Javier Correa vuelven a la formación de Colo Colo para enfrentar a la Católica. Foto: Photosport.

En el arco no hay dudas de que será Fernando De Paul quien ataje. El Tuto se adueñó de la portería alba tras la salida de Brayan Cortés, dejando a Eduardo Villanueva como la segunda opción en la banca.

En la defensa es donde está la primera gran novedad. Sin Alan Saldivia y a pesar de que Emiliano Amor está de vuelta, el DT apuesta por la dupla de centrales de Jonathan Villagra y Sebastián Vegas. Junto a ellos estarían Mauricio Isla por derecha y Erick Wiemberg por izquierda.

En el mediocampo habrá una modificación a lo visto frente a Everton. Víctor Felipe Méndez sale de la oncena para ceder su lugar a Arturo Vidal, que vuelve después de cumplir su castigo para sumarse al tridente con Vicente Pizarro y Claudio Aquino.

Finalmente está el ataque, donde Javier Correa retorna para sentar a Salomón Rodríguez en la banca. Francisco Marchant y Lucas Cepeda asoman como los extremo albos contra la UC.

De esta forma, Colo Colo por ahora trabaja con esta formación para el clásico ante Universidad Católica: Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo con Universidad Católica?

Colo Colo y Universidad Católica están muy cerca de volver a verse las caras en el clásico. El Cacique y los Cruzados medirán fuerzas este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 para Colo Colo

