Liga de Primera

Católica prepara sorpresa para sus hinchas en Claro Arena antes de Clásico con Colo Colo

Desde Cruzados quieren tener su primera actividad con fanáticos en el Claro Arena antes de su primer partido oficial.

Por Alfonso Zúñiga

Católica entrenará en Claro Arena previo a duelo con Colo Colo.
Católica entrenará en Claro Arena previo a duelo con Colo Colo.

Si bien es cierto Universidad Católica debe disputar este fin de semana la edición 188 del Clásico ante Colo Colo, la realidad es que en la precordillera tienen los ánimos por las nubes tras recibir el visto bueno definitivo de las autoridades para la apertura oficial del Claro Arena.

Durante la tarde de este martes, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes entregó la recepción final de obra que le permite a Cruzados la utilización del recinto tanto para eventos deportivos como también espectáculos musicales.

Por lo mismo, y ante lo larga que se hace la espera para el primer partido de Católica en el Claro Arena, dentro de dos semanas ante Unión Española, en la dirigencia del club quieren darle una sorpresa a sus fanáticos en la previa al Clásico.

La sorpresa que Católica prepara en Claro Arena para sus hinchas

De acuerdo a la información que entrega el medio partidario Radio de la Cato, la dirigencia que preside Juan Tagle tomó contacto con el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, para solicitar un permiso especial.

Es que la idea de Católica es abrir las puertas del Claro Arena para sus hinchas para realizar, este viernes 15 de agosto, un entrenamiento a puertas abiertas, o como se dice popularmente, un “banderazo” previo al encuentro del domingo con Colo Colo.

Si la autoridad da el visto bueno, será la primera actividad oficial que Cruzados realizará con sus fanáticos en el nuevo San Carlos de Apoquindo, y servirá para tantear terreno en materia de seguridad con miras al duelo del sábado 23 frente a los hispanos.

¿Cuándo juega la UC?

Por la fecha 20 en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, en duelo a disputarse este sábado 16 de agosto, a contar de las 15:00 horas.

