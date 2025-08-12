Universidad Católica volverá a la acción durante este fin semana en la Liga de Primera 2025. Luego de no poder jugar ante Ñublense, la franja debe preparar un desafío de palabras mayores: el clásico como visitantes ante Colo Colo en el Monumental.

Los cruzados, al igual que los albos, están obligados a ganar para comenzar a afianzarse en puestos de copas internacionales. Es más, el ciclo de Daniel Garnero registra apenas una victoria, justamente, ante el Cacique hace unas semanas.

Lamentablemente para este importante duelo la UC deberá saber sortear una buena cantidad de bajas. Pese al fin de semana de descanso, el DT argentino no podrá contar con el 100% de su contingente.

Las cuatro bajas de la UC ante Colo Colo

Dee acuerdo a información entregada en TNT Sports, los cruzados tienen descartados a Agustín Farías, Fernando Zuqui, Darío Melo y Dylan Escobar, quienes por diferentes dolencias no están en condiciones de ver acción.

“Escobar se hizo el último examen y como está trabajando diferenciado, difícil de que llegue. Tuvo un desgarro y no lo van a arriesgar”, detalló el periodista Jorge Cubillos en la señal televisiva.

Universidad Católica de momento es octava con 27 puntos. Por ahora está fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales, pero los de Garnero tienen todavía su partido pendiente ante Ñublense para ponerse al día.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Albos y cruzados se enfrentarán este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.