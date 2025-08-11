Colo Colo deja atrás el polémico y agónico empate contra Everton por la fecha 19 de la Liga de Primera y ya se mentaliza en lo que será el clásico contra Universidad Católica, este sábado 16 de agosto, en el estadio Monumental.

De hecho, y contrario a la tradición en La Ruca, este lunes el entrenador de los albos, Jorge Almirón, citó al plantel a entrenar por la tarde pese a haber jugado ayer domingo.

Y respecto al clásico contra la Católica hay novedades: es que las autoridades aceptaron un aforo de 38 mil espectadores para el duelo en el estadio Monumental.

Así lo informó el reportero de la actualidad alba de Radio ADN, Cristian Alvarado: “nuevo aforo. El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará con 38 mil personas en el Estadio Monumental“, publica en sus redes sociales.

Colo Colo recibe aforo con cuatro mil menos de lo solicitado

Cabe recordar que Colo Colo había solicitado una asistencia para 42 mil hinchas. Finalmente el duelo tendrá un tope de 4 mil espectadores menos de lo que esperaban en el Cacique, permitidos sólo forofos albos.

Sobre las entradas, este lunes Colo Colo puso a la venta para el encuentro frente a la UC, con modalidad de canje y preventa, con valores elevados que no pasaron desapercibidos.

Tal como anunció Colo Colo desde las 12:00 horas de hoy pueden ejercer el canje los accionistas e hinchas centenario, la venta para socios del Club Social y Deportivo Colo Colo y la preventa de aquellos que asistieron al amistoso contra Real Valladolid.

Desde las 17:00 horas comienza la preventa por Mercado Pago y a las 22:00 se abre la venta para el público general. a espera de la confirmación del aforo, Colo Colo había puesto a la venta sólo 21 mil tickets. Ahora puede completar con tranquilidad 38 mil boletos.

Valor de las entradas para Colo Colo vs. U. Católica

-Arica, Tucapel, Lautaro, Galvarino y Caupolicán: $15.000

-Tucapel y Caupolicán niños: $7.500

-Cordillera: $25.000

-Cordillera niños: $12.500

-Océano: $40.000

-Océano niños: $20.000

-Rapa Nui: $75.000