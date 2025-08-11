Luego de regalar un empate en la agonía ante Everton, en Colo Colo ponen la mira en lo que será el próximo e importante duelo que tienen por delante. Este fin de semana el Cacique choca con Universidad Católica en una nueva versión del clásico, uno para el que lamentarán una importante baja.

El equipo de Jorge Almirón no lo ha pasado bien este año no sólo con el mal juego y las expulsiones, sino que también con lesionados en el plantel. Una situación que ahora los deja sin el delantero con mejor promedio de gol esta temporada.

Y es que si bien recupera a Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa tras no estar contra Everton por acumulación de tarjetas amarillas, el Cacique se queda sin un hombre clave. Los hinchas lo lamentan y más pensando en que Salomón Rodríguez tendrá más opciones de jugar pese a su terrible rendimiento y así el club se vea obligado a comprar su pase.

Alexander Oroz fuera del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica

Colo Colo sufre una lamentable baja de cara al clásico con Universidad Católica. Alexander Oroz no llega al encuentro del Cacique con los Cruzados luego de sufrir una lesión que ya lo marginó ante Everton.

Alexander Oroz no llega al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Foto: Photosport.

Justo un día antes del choque con los Ruleteros, se conoció que el extremo había tenido problemas físicos que lo obligaban a quedar afuera. Sin embargo, este lunes se conoció el diagnóstico y no es para nada alentador.

Según reveló el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN, Alexander Oroz sufrió un desgarro. Esta situación lo deja sin poder jugar ante Universidad Católica e incluso se mantendrá lejos de las canchas “un par de semanas”, de acuerdo a lo detallado por el reportero albo.

La situación obliga a Jorge Almirón a pensar en alternativas para lo que será un duelo clave para Colo Colo. Arriba tiene a Marcos Bolados y Salomón Rodríguez como posibles reemplazos para Javier Correa, pero ninguno de ellos ha rendido esta temporada.

Si bien en algunos duelos el extremo había ingresado con labores más por las bandas, en el amistoso contra Real Valladolid fue el 9. Quedará esperar para ver cómo resuelve el puzzle el DT y así trate de pelear por los tres puntos.

Colo Colo lamenta la baja de Alexander Oroz para el clásico con Universidad Católica este fin de semana. El Cacique ruega que sus otras figuras no sufran problemas de última hora y así tener alternativas para ir por un triunfo que puede valer oro.

¿Cuáles son los números de Alexander Oroz esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Alexander Oroz ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 363 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica?

Colo Colo y Universidad Católica se preparan para una nueva versión del clásico por la Liga de Primera. El Cacique recibe a los Cruzados en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas.

