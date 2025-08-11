¿Arturo Vidal puede ser suspendido en Colo Colo para el clásico con la UC tras su minuto de furia?

A Colo Colo ya se le agotaron todos los objetivos de la temporada, porque ya ni siquiera lucha por ganar la Liga de Primera, donde se encuentra muy lejos de la cima.

Los albos sumaron un nuevo traspié en la campaña, porque este sábado tenían la victoria en el bolsillo ante Everton y terminaron empatando 1-1, por un polémico penal a los 97 minutos.

La jugada que determinó el resultado del partido generó la furia de Arturo Vidal, quien vio el partido desde la tribuna porque estaba suspendido y finalizado el encuentro bajó a camarines para insultar al árbitro Felipe González.

Arturo Vidal estará disponible para el clásico con Universidad Católica pese a la polémica

Vidal estaba descolocado por el penal en contra de Colo Colo y se fue en picada contra los jueces del compromiso.

“¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR. Nos han cagado todo el año. Siempre la misma huea. Usen el VAR, para eso tienen la huea“, dijo un enfurecido King.

El volante albo puede ser informado por el árbitro Felipe González por lo sucedido en el sector de camarines del estadio Sausalito, sin embargo, no corre riesgo de perderse el clásico ante Universidad Católica de este sábado.

El Rey puede ser citado por el Tribunal de Disciplina por lo sucedido, pero al no haber recibido tarjetas porque no estaba en la planilla del partido, aquella situación se trasladará a la reunión de la entidad del martes 19 de agosto.

Arturo Vidal sí estará disponible para el partido con la UC, no obstante, se puede perder el Superclásico ante Universidad de Chile del próximo 31 de agosto, si es que recibe dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Penalidades de la ANFP.

El minuto de furia de Vidal le puede costar caro, aunque aquello está por verse.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.