Colo Colo está afuera de la lucha por el título de la Liga de Primera, situación que quedó más que confirmada este domingo tras el partido ante Everton.

Los albos tenían la victoria casi asegurada ante los Ruleteros en Viña del Mar, sin embargo, terminaron empatando 1-1 con un gol de penal de los locales a los 98 minutos.

El cobro de la pena máxima por parte del árbitro Felipe González desató la locura de Arturo Vidal, quien estaba viendo el partido en la tribuna porque estaba suspendido.

Arturo Vidal encaró hasta a la prensa por el penal contra Colo Colo

Arturo Vidal bajó a camarines tras el compromiso y encaró directamente a Felipe González y a su cuerpo arbitral, a quienes les dijo de todo.

“¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR. Nos han cagado todo el año. Siempre la misma huea. Usen el VAR, para eso tienen la huea“, le dijo el Rey al juez.

Pero eso no fue todo, tan enojado estaba el ex Juventus que las emprendió contra la prensa, porque les gritó y les exigió que hablaran de la jugada a los periodistas que estaban presentes en el lugar.

El momento del cobro del penal para Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

“Díganlo ustedes, opinen, pónganse los pantalones”, les gritó a los reporteros que estaban en el estadio Sausalito.

Arturo Vidal puede ser castigado si es que el árbitro Felipe González incluye sus reclamos en el informe del partido.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.