Una nueva polémica se tomó el fútbol chileno, por un polémico penal que le dio el empate a Everton frente a Colo Colo. Sebastián Sosa entregó su visión de la jugada.

Los Albos estaban logrando un importante triunfo en Viña del Mar. Víctor Felipe Méndez había abierto el marcador para el actual campeón del fútbol chileno, con lo cual se llevaban los 3 puntos a Macul. Sin embargo, en los descuentos se les escapó la victoria.

La versión de Sebastián Sosa sobre el penal

Sebastián Sosa estaba solo frente a Fernando de Paul y recibió la infracción de Sebastián Vegas. En la reiteración de la jugada, no queda muy claro el contacto. De todos modos, el atacante expresó su felicidad por el agónico empate 1-1 ante Colo Colo.

“Punto importante por la situación en la que estamos, pero un sabor agridulce porque creo que hicimos méritos para llevarnos un poco más”, indicó Sosa a Radio ADN. Consultado sobre la polémica jugada del penal, el uruguayo entregó su versión.

“Yo siento el contacto. Cuando voy a definir, tengo el control para definir de primera, pero siento un contacto y eso hace que no llegue a impactar el balón. Dentro del área, el contacto es penal y más en situaciones así“, explicó Sebastián Sosa, quien fue el encargado de cambiar la falta por gol.

“Ya se habían dado situaciones en que, cuando levantan los centros, me tienen sujetado y esas jugadas no se cobran. A veces molesta un poco, porque le sacan la ventaja al delantero cuando va a definir, porque te tienen agarrado. Esos penales últimamente no se están cobrando“, cerró el atacante de Everton.

Con el empate, Colo Colo quedó en el 7° lugar con 27 puntos, mientras el líder Coquimbo Unido tiene 44 unidades. Están muy lejos de la lucha por el título. Everton por su parte se encuentra en la 12° posición con 19 puntos, cerca de la zona de descenso.