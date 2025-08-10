Colo Colo sufrió un agónico empate contra Everton en Viña del Mar. Claro que hubo una jugada en los pies de Marcos Bolados que pudo haber cambiado la historia.

Los Albos no pasan por un buen momento y luego de igualar ante Huachipato, esperaban quedarse con los 3 puntos en la Ciudad Jardín. Lo estaban consiguiendo, pero un polémico penal en los descuentos les terminó negando la victoria.

Marcos Bolados en el ojo de huracán

Víctor Felipe Méndez había puesto el 1-0 para Colo Colo en el primer tiempo. Sin sobrarles demasiado, los Albos se aferraban al triunfo momentáneo con uñas y dientes. Fue en este momento donde Marcos Bolados entró como refresco y su presencia no pasaría inadvertida.

Bolados ingresó por Francisco Marchant en el 58′ y la idea era aprovechar la velocidad del ex Deportes Antofagasta para los contragolpes. La fórmula casi funciona, pero una mala decisión del extremo derecho lo terminaría dejando como uno de los villanos de la jornada.

Bolados terminó siendo villano ante Everton. Imagen: Photosport

Cuando se jugaba el minuto 75 de partido y Colo Colo seguía ganando por 1-0, Marcos Bolados condujo un rápido contragolpe. Atacaba él y Lucas Cepeda, mientras en Everton solo defendía Hugo Magallanes. La mesa estaba servida para el 2-0, pero no.

Cuando Bolados estaba mano a mano con Magallanes, Cepeda estaba solo a su derecha. Era el casi seguro gol para Colo Colo, pero “Boladios” prefirió jugársela con la personal y le salió pésimo: el defensor uruguayo se la quitó y el ataque se diluyó. Esto desató la furia de los hinchas albos, quienes acusaron a su jugador de “comilón”.

Finalmente, en el minuto 99 Everton llegó al empate gracias a Sebastián Sosa y un discutido penal. Fue el 1-1 final y todas las críticas para Marcos Bolados. En el 2025, el extremo derecho ha disputado 17 partidos con 2 goles y 1 asistencia.

