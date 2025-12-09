Fin de una era: aseguran que criticado e histórico jugador se va de Colo Colo

Colo Colo cerró una de las peores temporadas de su historia en 2025, y lo hizo con una fea derrota por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental, la cual lo dejó sin Copa Sudamericana para 2026.

Los albos simplemente tenían que ganar para acceder al torneo internacional, ya que Ñublense dio el golpe y superó a Cobresal, sin embargo, no pudo vencer a los itálicos en su estadio.

Consumado el papelón, en Blanco y Negro tiene que pensar en 2026 y en la estructura del plantel y se espera una larga estampida de Macul.

Marcos Bolados prepara su salida de Colo Colo

Uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas de Colo Colo es el delantero Marcos Bolados, de pésima campaña en 2025 y quien nunca ha sido titular indiscutido en el club.

El antofagastino llegó en 2016 al Monumental, con una cesión a Universidad Católica en 2018, y pese a su larga estadía en el Cacique no se ha ganado el corazón de los hinchas, que cada vez que pueden lo llenan de críticas.

Marcos Bolados termina contrato a finales de 2026 con Blanco y Negro, sin embargo, en La Tercera dieron a conocer que le buscarán una salida para que no vista más la camiseta de Colo Colo.

“Al antofagastino, que perdió protagonismo, se le buscará una salida”, señala el citado medio sobre el atacante.

Bolados, que en 2025 jugó 26 partidos y apenas hizo tres goles, no sería el único delantero con contrato que se iría de Colo Colo, porque Salomón Rodríguez pasa por la misma situación.

