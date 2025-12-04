¿Preparando su regreso? Brayan Cortés reaparece en Chile con ‘guiño’ a Colo Colo

Movidas jornadas ha tenido Brayan Cortés en las últimas horas. Si bien el portero aún tiene contrato con Peñarol de Uruguay hasta el 31 de diciembre del 2025, es casi un hecho que el conjunto uruguayo no hará uso de la opción de compra, lo que haría inevitable su regreso a Colo Colo, el club dueño de su pase.

Aunque recientemente se ha rumoreado que Cortés buscaría continuar en el extranjero para mantener su lugar en la selección chilena, el ex Deportes Iquique reapareció en Chile con una publicación en redes sociales que se interpreta como un guiño directo al ‘Cacique‘.

ver también “No es una alternativa real”: Dani Arrieta confirma que Brayan Cortés no volverá a Colo Colo

¿Guiño a Colo Colo? Cortés reaparece con dos jugadores albos

A horas de iniciar sus vacaciones, Cortés fue captado en una reunión con jugadores de Colo Colo. La imagen fue compartida originalmente por el defensor uruguayo Alan Saldivia y en ella se ve al zaguero junto al arquero, quien viste de negro, acompañado también por Marcos Bolados y otros amigos. El mensaje que acompañaba la foto era: “Amigos 🫶❤️”.

Cortés, por su parte, reposteó la publicación en sus propias redes agregando los siguientes emojis: “❤️❤️❤️🙏🔋”. Esta interacción ha sido rápidamente interpretada por los hinchas como una posible señal de su disposición a quedarse en Macul para la temporada 2026.

Lo cierto es que la situación contractual de Brayan Cortés es clara, si Peñarol no ejecuta la opción de compra antes del 31 de diciembre, el portero deberá presentarse en el Estadio Monumental a partir del 1 de enero. Cortés tiene un contrato vigente con Colo Colo hasta fines del año 2027.

Será entonces en Macul donde se defina su futuro: si continuará siendo parte del plantel para 2026 o si será nuevamente negociado, ya sea mediante una venta definitiva o un nuevo préstamo a otro club.

Publicidad

Publicidad

La imagen de Saldivia, compartida por Cortes en redes sociales