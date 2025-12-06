Momentos de decisiones se viven en Macul. Colo Colo tiene muy difícil la clasificación a Copa Sudamericana y empieza a pensar en la próxima temporada, con énfasis en los desafíos nacionales.

El que parece estar ganando cada vez más terreno para ser parte de la temporada 2026 es Fernando Ortiz. El DT del Cacique ha conseguido administrar de buena forma el camarín albo y le da más minutos a los jóvenes que su antecesor, Jorge Almirón.

Es por eso que despierta ciertas simpatías en Blanco y Negro. Ortiz corre con ventaja para quedarse en Macul y eso significaría que en la temporada 2026 se siga bajo la lógica de los minutos a juveniles y un manejo correcto de camarines.

Joven promesa sale a “bancar” a Fernando Ortiz

Colo Colo fue campeón de la categoría Sub-18. En ese joven plantel, una de las figuras que llama la atención de todos es Bruno Torreshttps://redgol.cl/tema/bruno-torres, cuyo desempeño le da muchas posibilidades de ser considerado en la adulta alba.

Al respecto habló el propio jugador, que aprovechó de mostrarse contento con las opciones otorgadas por Fernando Ortiz en el primer equipo. “Siempre es bueno un técnico que le dé rodaje a los de casa. Nos sacamos la cresta en los entrenamientos para que esa posibilidad nos llegue y, cuando eso pase, no soltar la camiseta nunca más“, enfatizó Bruno Torres.

Futbol, Cobresal vs Colo Colo Fecha 29, Liga de primera 2025. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio El Cobre de El Salvador, Chile. 28/11/2025 Alejandro Pizarro/Photosport Football, Cobresal vs Colo Colo 29th turn, 2025 First division league. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado El Cobre stadium in El Salvador, Chile. 28/11/2025 Alejandro Pizarro/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hice un muy buen año, así que si la oportunidad llega estoy más que preparado. Y si no, seguiré trabajando”, cerró el jugador de Colo Colo, que es una de las opciones que ya maneja el Tano.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Colo Colo?

Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán su última chance de festejo este domingo 7 de diciembre, cuando enfrenten a Audax Italiano en el Estadio Monumental (18.00 horas).

Publicidad