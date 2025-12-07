Colo Colo sale a jugarse su última opción de poder clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Este domingo el Cacique enfrenta a Audax Italiano con la obligación de ganar en un duelo para el que ya tiene formación confirmada.

Publicidad

Publicidad

El elenco dirigido por Fernando Ortiz debe sumar a toda costa y, para hacerlo, hubo sorpresas en la citación. Mauricio Isla y Erick Wiemberg quedaron afuera de la convocatoria, mientras otros como Francisco Marchant y Cristián Riquelme están de vuelta.

Esto tiene un impacto directo en la oncena alba, la que busca tener más sangre joven para un duelo donde será vital presionar. Además, el Tano saca de la oncena a uno de los sueldos más altos del plantel ante su pobre última presentación.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo con sorpresas en su formación contra Audax Italiano

Colo Colo sabe que no tiene margen de error y mandará lo mejor que tiene en su formación contra Audax Italiano. El Cacique prepara cambios a lo visto contra Cobresal en la fecha pasada y renueva su equipo con sangre joven.

Fernando Ortiz se juega su continuidad al mando de Colo Colo y va con una formación estelar contra Audax Italiano. Foto: Photosport.

Todo comienza con Fernando De Paul en el arco del Eterno Campeón. El Tuto necesita demostrar que no necesitan el regreso de Brayan Cortés ni buscar a otro nombre si es que quiere mantenerse como el estelar en 2026, por lo que debe dejar una buena imagen esta tarde.

Publicidad

Publicidad

En la defensa comienzan las novedades. Ante las ausencias de Mauricio Isla y Cristián Riquelme, Fernando Ortiz sorprende con los retornos de Alan Saldivia y Cristián Riquelme. La dupla de centrales estará conformada por Emiliano Amor y Jonathan Villagra, otro que se mete por los palos.

ver también Colo Colo vs Audax Italiano y Ñublense vs Cobresal – Minuto a minuto y resultado de la definición por Sudamericana

En el mediocampo y pese a que ya tiene a Arturo Vidal a disposición, Colo Colo apuesta por los tres que han permitido estar cerca del triunfo. Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez serán los encargados de proteger esa zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde el Eterno Campeón también tendrá una sorpresa. Claudio Aquino sale del once estelar para cederle su lugar a Leandro Hernández, quien junto a Lucas Cepeda y Javier Correa buscarán los goles de la victoria.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Colo Colo ya tiene formación definida para ir por el milagro y alcanzar la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Cristián Riquelme en la defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández en la delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo con Audax Italiano?

Colo Colo ya tiene formación definida y espera por el pitazo inicial para enfrentar a Audax Italiano. El encuentro entre el Cacique y los Itálicos está programado para este domingo 7 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

ver también Colo Colo vs. Audax Italiano: ¿Qué necesita el Cacique para clasificar a la Copa Sudamericana?

Así están Colo Colo y Audax Italiano en la tabla de posiciones del torneo 2025

Publicidad