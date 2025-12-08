Pronósticos Inter vs Liverpool: los Reds visitan el Giuseppe Meazza para salir de la crisis

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Inter vs Liverpool en la fecha 6 de la UEFA Champions League.

Este martes, a las 17:00 horas (hora de Chile), Inter de Milán y Liverpool protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

El conjunto local llega fortalecido tras el 4-0 sobre Como y acumula tres victorias consecutivas, además de haber ganado nueve de los 11 partidos que disputó en el Giuseppe Meazza esta temporada. Los Reds, en cambio, atraviesan una crisis bajo el mando de Arne Slot, con apenas un triunfo en sus últimos seis encuentros.

Antes del inicio de este partidazo, nuestro especialista te entrega tres pronósticos clave para que consideres a la hora de hacer tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en Inter vs Liverpool

Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Liverpool: Más de 3.5 1.95 Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez 2.30 Remates a puerta de Cody Gakpo: Más de 0.5 1.83

Dos equipos con muchos córners en la Champions

En sus cinco partidos en la UEFA Champions League, el Inter de Milan registró más de tres saques de esquina a favor.

El mismo panorama presentó Liverpool, ya que en sus cinco encuentros en la competencia, tuvo al menos cuatro córners.

Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Liverpool: Más de 3.5 – 1.95 en bet365

Otra gran temporada de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez lleva dos partidos consecutivos anotando: marcó los dos tantos en el triunfo contra Pisa y viene de celebrar uno de los goles en la goleada 4-0 sobre Como.

El delantero de 28 años tiene 11 goles en 18 juegos esta temporada. Además, registró cinco anotaciones en sus cinco juegos con el seleccionado argentino.

Anotará en cualquier momento: Lautaro Martínez – 2.30 en bet365

Cody Gakpo es una de las piezas clave en la ofensiva de Liverpool

Cody Gakpo acumula cinco goles y cuatro asistencias con los Reds entre todas las competiciones. En la Premier League registró 11 remates a portería en 15 encuentros, mientras que en la Champions League sumó cuatro tiros al arco en cinco apariciones.

Sus números con la Selección de los Países Bajos también han sido sólidos en este aspecto: contabiliza ocho disparos a portería en seis compromisos desde el inicio de la temporada.

Remates a puerta de Cody Gakpo: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Inter vs Liverpool

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Inter vs Liverpool: últimos partidos