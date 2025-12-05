Deportes Concepción puede timbrar su ascenso a la Liga de Primera tras oscuros años en el amateurismo. Pero las aguas no están quietas en la interna previo al vital duelo ante Cobreloa, ya que su DT dio que hablar.

Es que Patricio Almendra, un símbolo del club como jugador, instaló al equipo en la final de la Liguilla del Ascenso en Primera B. Por ello, despertó el interés de otro elenco que jugará en la división el 2026.

Tal cual. El Pato tomó el equipo interinamente y sus buenos números provocaron que otro popular elenco de regiones pusiera sus ojos sobre él. Así lo dejaron en claro en propio suelo penquista.

¿Qué club quiere llevarse a Patricio Almendra del Conce?

Patricio Almendra podría estar viviendo sus últimos días en Deportes Concepción. El DT que se jugará el ascenso a Primera con los lilas despertó el interés de un reciente campeón: Deportes Puerto Montt.

Almendra y su gran ciclo en los lilas /Photosport

“El cuadro albiverde ya gestiona su reemplazo de cara a la temporada 2026 en la Primera B del fútbol chileno. Allí, apareció el nombre de Patricio Almendra, quien es de interés para el club“, avisó el medio local, Sabes Deportes.

Justamente, en los delfines sorprendió la decisión de terminar el ciclo de Jaime Vera, quien devolvió al equipo a la Primera B con impecable campaña en Segunda División. Fue ahí donde Almendra tomó fuerza, aunque por ahora solo piensa en ganarle a Cobreloa y subir a Primera.

“Mis jugadores están fuertes, están enteros, saben que tenemos la opción de ascender y de hacer muy feliz a mucha gente… Vamos a ascender, tengo esa convicción”, declaró.