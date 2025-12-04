Es tendencia:
Primera B

Cobreloa vs. Deportes Concepción: Cuándo juegan, a qué hora y dónde VER EN VIVO la final liguilla de ascenso

La final quedó abierta tras el empate en el partido de ida para definir el ascenso de la liguilla.

Por Franccesca Arnechino

Cobreloa y D. Concepción empataron en la final de ida por el ascenso.
Cobreloa y D. Concepción empataron en la final de ida por el ascenso.

Deportes Concepción y Cobreloa se jugaron un partido trascendental en el partido de ida por el ascenso a la liguilla, que finalmente terminó en un empate por la cuenta mínima, dejando abierta la final este fin de semana,

El León de Collao recibió a casi 30 mil personas en el Ester Roa, escenario casi histórico para conseguir ascender a la Primera División, que se definirá entre Lilas y El Conce, en el Estadio Zorros del Desierto.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. Deportes Concepción?

Cobreloa vs. Deportes Concepción juegan este domingo 7 de diciembre, desde las 20:15 hrs. en el Estadio Zorros del Desierto, por la final de vuelta para lograr el ascenso.

El partido entre el León de Collao y Loínos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS, en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Primera B

