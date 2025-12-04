Deportes Concepción y Cobreloa se jugaron un partido trascendental en el partido de ida por el ascenso a la liguilla, que finalmente terminó en un empate por la cuenta mínima, dejando abierta la final este fin de semana,

El León de Collao recibió a casi 30 mil personas en el Ester Roa, escenario casi histórico para conseguir ascender a la Primera División, que se definirá entre Lilas y El Conce, en el Estadio Zorros del Desierto.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. Deportes Concepción?

Cobreloa vs. Deportes Concepción juegan este domingo 7 de diciembre, desde las 20:15 hrs. en el Estadio Zorros del Desierto, por la final de vuelta para lograr el ascenso.

El partido entre el León de Collao y Loínos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS, en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Pronósticos Deportes Concepción vs Cobreloa: el Lila quiere golpear primero en la final de la Primera B

Tabla de posiciones Primera B

Publicidad