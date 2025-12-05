Pronósticos O’Higgins vs Everton: la Celeste está a un paso de la Copa Libertadores

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en O'Higgins vs Everton, por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025.

O’Higgins recibirá a Everton en la última jornada del Campeonato Nacional 2025. La Celeste llega de vencer 4-2 a Unión Española y enviarlo al descenso, y ahora podría repetir la historia con los Ruleteros.

El elenco de Rancagua está muy cerca de asegurar su quinta clasificación a la Copa Libertadores y, para lograrlo, necesita sumar de a tres. El cuadro de Viña del Mar, en cambio, requiere puntos para evitar el descenso: si pierde y Deportes Iquique supera a la U, caerá a la Primera B.

Antes del encuentro, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Everton

Resultado final: O’Higgins 1.86 Total de goles: Menos de 2.5 1.95 Resultado del segundo tiempo: O’Higgins 2.25

O’Higgins se mete en la Libertadores

O’Higgins ganó seis de sus últimos ocho partidos en el torneo, y con un triunfo más, se asegurará la tercera posición, y con ello, el repechaje a la Copa Libertadores. Incluso, si Universidad Católica pierde, obtendrá el pasaje directo a la fase de grupos.

Everton corre riesgo de descender: sima seis derrotas en sus ocho anteriores presentaciones. A su vez, perdió en seis de sus últimas siete salidas de casa.

Resultado final: O’Higgins – 1.86 en bet365

Partido cerrado: pocos goles para Celestes y Ruleteros

En siete de las nueve localías más recientes de los Celestes, se registraron menos de tres tantos.

También hubo dos goles o menos en tres de las últimas cinco presentaciones de los Ruleteros como visitantes.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.95 en bet365

La pésima racha de Everton tras el descanso

La Celeste suma siete victorias, cuatro empates y tres derrotas en sus 14 segundos tiempos disputados como local en la liga chilena.

El problema en este aspecto lo tiene el cuadro ruletero, que es el peor visitante de todos tras el descanso. Sumó 10 caídas, tres igualdades y solo un triunfo en sus segundas partes jugadas lejos del Sausalito.

Resultado del segundo tiempo: O’Higgins – 2.25 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Everton

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

O’Higgins vs Everton: últimos partidos