Primera B

DT de Concepción no conoce las mufas y se lanza con todo antes de la final: “Vamos a ascender”

El entrenador Patricio Almendra indicó que tiene la convicción de que su equipo va a derrotar a Cobreloa en Calama.

Por Carlos Silva Rojas

Patricio Almendra confía en Concepción.
Patricio Almendra confía en Concepción.

Una linda final se va a jugar este domingo desde las 20:15 horas en el estadio Zorros del Desierto, donde Cobreloa y Deportes Concepción buscan el ascenso a la Liga de Primera.

La final de la Liguilla de la Primera B está totalmente abierta, debido a que en la ida igualaron 1-1 en el estadio Ester Roa de Concepción.

A pesar de lo apretada de la definición, el entrenador de los lilas, Patricio Almendra, no le tiene miedo a las mufas y asegura que su equipo va a lograr el ascenso.

Patricio Almendra confía en el ascenso de Concepción

El Pato Almendra habló en la antesala a la revancha en Calama y fue puro optimismo, porque piensa que su equipo se va a quedar con el triunfo.

“Mis jugadores están fuertes, están enteros, saben que tenemos la opción de ascender y de hacer muy feliz a mucha gente… vamos a ascender, tengo esa convicción, si Dios me puso en este lugar es para lograr un objetivo histórico para este club, yo amo a este club, de verdad que lo amo”, dijo el ex volante penquista.

Concepción busca volver a Primera. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Concepción busca volver a Primera. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Por último, indicó que le tocó hacer buenos partidos en la siempre complicada altitud calameña.

“Me tocaron buenos resultados en Calama, las veces que fui como jugador con Concepción me fue bien y me fue mal, a las 3 de la tarde y a las 20:30, 50 y 50. Ahora como técnico, me tocó ir con San Luis, hicimos un partido muy bueno, con un autogol definieron ellos, vamos a ir a hacer un partido inteligente que nos permita ascender, tengo mucha confianza en este equipo, en lo que hemos propuesto”, remató.

