Es un hecho que Palestino saldrá al mercado en búsqueda de un nuevo DT, pues el argentino Lucas Bovaglio terminó su contrato con la institución. Y en la plana mayor del cuadro árabe argumentaron razones económicas, entre otras, para no extender el vínculo del trasandino.

Pues bien, luego del agónico empate que el Tino rescató como local ante Huachipato, Bovaglio conversó con TNT Sports. Hizo un repaso de su estadía al mando del plantel profesional, función que desempeñó desde junio de 2024, cuando arribó al Municipal de La Cisterna para reemplazar a Pablo Vitamina Sánchez.

“Uno siempre desea objetivos superiores, pero yo en este año y medio que me tocó estar acá, siento que el equipo tenía una identidad. Compitió muy bien en torneos internacionales y locales, no es fácil y con un presupuesto no muy alto”, manifestó Bovaglio en la entrevista que le concedió a la periodista Francisca Vargas.

Añadió que “el trabajo fue muy bueno, queríamos ganar para dejar el registro del mejor campeonato histórico de Palestino. Con este empate lo igualamos, me sentí un privilegiado de estar en esta institución”. Evidentemente quería inflar el pecho por una campaña que, a juzgar por sus palabras, parece sentir infravalorada.

“No es fácil, Palestino viene clasificando con mucha frecuencia a torneos internacionales y se naturaliza como si fuera algo común y simple. Realmente no es sencillo. Para haber conseguido otros objetivos, la institución debería contar con más recursos. Los que tienen son los que tienen y con eso hay que competir. Por eso siento que lo hecho es muy bueno”, fue el desahogo de Lucas Bovaglio.

Lucas Bovaglio, el DT que terminó su estadía en Palestino: “Se notó que el plantel era corto”

Todo parece indicar que Palestino tendrá como nuevo DT a Cristian Muñoz, la Nona, aunque ese no fue tema para Lucas Bovaglio en esa entrevista con TNT Sports. “Muchos equipos quisieran estar en nuestro lugar. Tuvimos demasiadas bajas, en un plantel corto eso se siente”, se defendió el trasandino.

“Seis o siete titulares afuera, otras opciones de recambio afuera. Valoro que el equipo intenta jugar y ser protagonista, incluso así de mermado. No traiciona su filosofía y eso tiene un valor importante. La irregularidad es una palabra que usé mucho. Siento que el equipo lo fue todo el año”, manifestó Bovaglio.

Agregó que “se acentuó en el segundo semestre y eso conspiró con los puntos que íbamos dejando en el camino. Nunca pudimos tener esa racha que tuvieron casi todos los equipos, ganar tres o cuatro partidos seguidos, tuvimos bajas que no puidimos reemplazar, eran jugadores importantes”. Pero sabe que el proceso de formación en el Tino es adecuado.

“Tratamos de disimular algunas falencias, a veces se puede y otras, queda muy expuestas. En el salto de calidad se notó que el plantel era corto. Ian Alegría titular con 17 años. Palestino trabaja bien abajo, a consciencia, entiende que hay que invertir y que ahí está el futuro. Los jugadores tienen que jugar cuando están preparados y no hacerlos jugar por jugar”, describió el santafesino de 46 años.

Tuvo algunos pasajes emotivos. “Es mi último día acá y si me quiero colgar una medalla con los debutantes y después ninguno se consolida, me cuelgo una medalla que no merezco. Ian Garguez es una realidad, jugador de selección. Alegría tiene un futuro enorme, estuvimos seis o siete meses con Iván Román, que es un jugador de selección. Si les dimos oportunidades fue porque creímos que podían sostenerse en la primera división”.

“Hicimos el ejercicio como cuerpo técnico y tenemos pocas cosas para reprocharnos. El compromiuso fue pleno, permanentemente estuvimos alineados a la institución. Trabajamos con nobleza, no con un representante que meta jugadores. Al contrario, siempre optimizando recursos, tratando de cuidar la moneda, de cumplir los objetivos”, detalló Bovaglio, quien en su bitácora registra pasos por Guaraní de Paraguay e Instituto de Córdoba, donde también jugó.

Tuvo más. “Siento que es un trabajo que tiene un valor significativo y no lo dimensionamos. Me lo hicieron sentir desde mi país, acá mismo y de otros lados que ven la campaña con otros ojos. Nos hubiese gustado estar más arriba, obvio, pero llegamos donde pudimos”, sentenció Lucas Bovaglio, quien seguramente pronto se enfocará en encontrar un nuevo desafío para su carrera.

