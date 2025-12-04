Palestino logró salvar un segundo semestre bastante irregular abrochado su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Tras dos derrotas al hilo, el cuadro árabe supo vencer a La Serena y asegurar matemáticamente su participación en los torneos internacionales del 2026.
Sin embargo, este término de temporada para los de La Cisterna está siendo con gusto a poco, ya que al parecer la expectativas de pelear más arriba simplemente no se pudieron cumplir de la mano de Lucas Bovaglio como entrenador.
Por lo mismo, la dirigencia árabe se la jugará con una arriesgada movida pensando en la próxima temporada: separar definitivamente los caminos con el DT de 46 años tras dos temporadas.
Lucas Bovaglio no seguirá como DT de Palestino para el 2026
De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Palestino decidió no renovarle sus contrato a Lucas Bovaglio. El vínculo finaliza ahora en diciembre y, tras analizar lo que ha sido esta temporada, se optó por poner fin a su ciclo.
Lucas Bovaglio estuvo por dos años en Palestino luego de arribar para la temporada 2024. | Foto: Photosport.
El gran pecado del entrenador argentino ha sido el irregular andar de su equipo en esta segunda mitad del año. Esto se vio reflejado en el torneo local, donde han acumulado seis derrotas en 14 partidos, demasiado para un equipo que terminó cuarto en la primera rueda con 28 puntos, apenas cuatro menos que el puntero Coquimbo Unido.
Además, en Copa Chile los árabes quedaron rápidamente eliminados en la fase grupos, mientras que en la Sudamericana fueron vapuleado por Bolívar por un categórico 6-0 en el global por la ronda de playoffs.
Sumando sus dos años en el club, Bovaglio dirigió un total de 67 partidos con 27 triunfos, 15 empates y 25 derrotas, lo que da un 47.76% de rendimiento.