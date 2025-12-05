En medio del terremoto dirigencial que vive Universidad de Chile, entre la situación de Michael Clark y la polémica con el técnico Gustavo Álvarez, el club recibió una muy buena noticia para sus arcas, todo gracias al delantero Luciano Pons.

A comienzos del 2024, la tienda laica adquirió al rosarino por más de US$500 mil dólares, con la esperanza de que se convirtiera en la carta de gol que necesitaba el club. Muy lejos estuvo de eso y partió a Atlético Bucaramanga, donde se encontró con su nivel.

Gracias a eso, el cuadro “leopardo” activó la opción de compra de su carta, por la cual la U pidió US$300 mil dólares. Aunque a última hora se metió en la negociación América de Cali, el propio Luciano Pons confirmó dónde jugará el 2026.

Luciano Pons confirma dónde jugará el 2026

“La familia está feliz, está muy cómoda, mi nene está cómodo en su colegio, mi señora encontró una vida muy cómoda, que hace tiempo no la estaba teniendo. El año pasado (2024) la había pasado muy mal, se encontró una ciudad que la ha hecho sentir muy bien”, fue lo primero que señaló el ‘9’ argentino.

Sobre su futuro, Pons reveló que “sé que Atlético Bucaramanga dio el paso importante para hablar con la Universidad de Chile y Universidad de Chile aceptó“, además de recalcar que sólo restan detalles para hacer oficial la operación.

“Trataremos de en estos días cerrar conmigo lo que será mi contrato para poder oficializarlo cuanto antes, todavía tenemos que sentarnos a conversar sobre lo que será mi contrato”, finalizó el trasandino quien seguirá en Colombia.

Los números del goleador durante 2025

Entre la actual temporada del fútbol colombiano, más la presencia de Bucaramanga en Copa Libertadores y Sudamericana, Luciano Pons sumó 24 goles y cinco asistencias en 51 encuentros, donde sumó 4.097 minutos en cancha.

¿Cómo fue su paso por la U?

Entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, donde fue campeón, el trasandino disputó 27 cotejos con 868 minutos dentro del campo, en los que anotó cuatro tantos y recibió una expulsión.

