Brayan Cortés todavía pertenece a Colo Colo, aunque jugó los últimos meses de su carrera profesional en Peñarol de Uruguay, algo similar a lo que vivió el delantero argentino Luciano Pons, cuyo pase aún es propiedad de Universidad de Chile. Pero destacó este año en la primera división colombiana.

Pons brilló como goleador en el Atlético Bucaramanga. Pero tanto el Indio como el ariete trasandino han resultado al menos una complicación para albos y azules en el mercado de pases. Por ambos hay opciones de compra que, vistos los hechos, resultaron inútiles. Y varios millones de pesos quedaron en el ítem de aspectos conversables.

Algo muy habitual en el fútbol profesional para negociar ciertos traspasos. En el caso del portero iquiqueño, el Manya pretende retenerlo. “Ojalá seamos campeones y Brayan se quede de por vida”, dijo Álvaro Alonso, el gerente general que tiene el equipo aurinegro, uno de los más grandes de Uruguay y América.



Parte de ese deseo no se cumplió, pues Nacional de Montevideo se impuso a Peñarol en la gran final. De todas maneras, el anhelo de retener a Cortés todavía puede materializarse. Aunque no será por la cláusula de compra establecida en el contrato de préstamo. Ese valor quedó cifrado en un millón 200 mil dólares.

“Si ellos quieren quedarse con Cortés tienen que mandar un cheque. A no ser que quieran buscar una situación diferente que sea beneficiosa para ambas partes”, dijo Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, para dejar abierta la puerta a una nueva negociación. Quién sabe si por un préstamo. O una venta es más barata. En el fútbol profesional, y más en esta materia, absolutamente todo es conversable.

Mientras Colo Colo altera el plan de Colo Colo, Pons le pone otro problema a U de Chile

En Colo Colo, el tema de Brayan Cortés copará la agenda de la ventana de traspasos que se avecina sí o sí, tal como el de Luciano Pons estará presente en la de Universidad de Chile. De hecho, la gerencia deportiva de Azul Azul ha avanzado en varias gestiones.

Entre ellas, concretar la venta del pase de Emmanuel Ojeda, quien estuvo a préstamo en Huracán durante 2025. También materializar el traspaso definitivo de Pons, quien en su paso por el Centro Deportivo Azul estuvo lejos de colmar las expectativas que había en su olfato goleador. En 27 partidos hizo apenas cuatro goles. También dejó imborrables recuerdos de fallos.



Como esa ocasión que despilfarró en el decisivo empate 1-1 que el Bulla firmó ante Everton de Viña del Mar en la última fecha del Campeonato Nacional 2024 que conquistó Colo Colo. Pero sí pudo ser un temible artillero en Atlético Bucaramanga, donde suma 24 goles en 50 juegos disputados.



Por eso mismo, el elenco amarillo pretende que se quede. Pero no activar la opción de compra. De hecho, en Colombia reportan que Bucaramanga pretende pagar 300 mil dólares para quedarse con la ficha de Pons, quien llegó a Chile en condición de agente libre tras terminar su vínculo con Deportivo Independiente de Medellín, también del fútbol cafetalero.

Es más, también se habló de que Lucho apareció en el radar del Deportivo Cali, aunque eso puede haber quedado en el olvido. El periodista César Merlo confirmó que el cuadro Verdolaga concretará el retorno del argentino Juan Ignacio Dinenno desde el Sao Paulo de Brasil. Hay temas que resolver en albos y azules. Y seguramente no por la cantidad de dinero que hubieran querido…