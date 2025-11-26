En la U de Chile todavía luchan por ganar el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, pero también parecen haber avanzado para incorporar un volante paraguayo en el mercado de fichajes del año entrante. Un refuerzo de selección.

Que tiene 23 años, mide un metro 90 centímetros y acaba de tener su estreno en la Albirroja, que disputará el Mundial 2026. Todas las referencias son para Lucas Romero, mediocampista de 23 años que milita en Recoleta FC de su país, donde tiene los días contados.

Así mismo lo contó Romero, quien respondió al llamado de Comunidad 1080 para dar algunos antecedentes de esta opción de reforzar al Romántico Viajero. En primera instancia, se mostró reacio a entregar detalles. Pero medio a regañadientes lo hizo igual.

Lucas Romero junto al seleccionador de Paraguay. (Instagram).

“Está la idea, estamos viendo para saber dónde vamos. Hay unas cositas, veremos si sale. Veremos qué pasa, mi representante está viendo esas cosas”, dijo el oriundo de Choré, quien ya entró en el radar de Gustavo Alfaro para la próxima Copa del Mundo.

Aunque en el citado programa estaban enterados en el interés del Bulla. “La verdad no sé el club, pero veremos si sale lo de Chile. Está también Brasil, veremos dónde caemos. Creo que U de Chile sería el club”, terminó por reconocer Lucas Romero.

Lucas Romero, el volante paraguayo que negocia con U de Chile

Conforme avanzó la charla, el volante paraguayo que quiere la U de Chile fue abriéndose. “Sería una transferencia por el 100 por ciento o un poco menos. El club y mi representante están manejando eso”, dijo Lucas Romero sobre Regis Marques, el encargado de llevar su transferencia.

“Va a ser un traspaso definitivo, no un préstamo. Veremos qué sale, ellos están planificando todo eso y definiendo lo mejor para todos”, aseguró Romero, quien tuvo minutos ante el combinado de México en un amistoso internacional exactamente hace una semana.

Por cierto, el espigado centrocampista ya no está considerado en Recoleta FC para el siguiente duelo del equipo, que este 27 de noviembre se medirá ante Nacional de Paraguay. “Estoy entrenando personalizado, no voy a jugar. Vamos a ver qué sale”, sentenció Lucas Romero. ¿Llegará al Centro Deportivo Azul? El tiempo dirá…