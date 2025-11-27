Uno de los nombres que suma fuerza para llegar a Universidad de Chile en el mercado de fichajes para la temporada 2026 es el portero Sebastián Pérez, uno que llegaría con el aval de uno de los ídolos del club.

El Zanahoria Pérez siempre ha sido uno de los arqueros regalones de Johnny Herrera, quien vez que puede le pones sus fichas, incluso para llegar a la selección chilena.

Una relación que una vez le causó problemas en su paso por Universidad Católica, donde ocupaba los guantes de la marca de Luis Marín, pero la línea de Herrera con la frase “Samurái Azul”, lo que no gustó en San Carlos de Apoquindo.

Por lo mismo, en esta oportunidad, donde está en el horizonte de la U, nuevamente recibe la bendición de Herrera, quien puede cumplir un deseo de un arquero que conoce desde sus primeras voladas bajo los tres palos.

Los guantes que le trajeron problemas al Zanahoria Pérez en la UC con el mensaje “Samurai Azul”.

¿Sebastián Pérez será arquero de U de Chile?

Si bien en la actualidad Sebastián Pérez ocupa otra marca de guantes, fue en Universidad Católica donde tuvo que explicar su relación con Johnny Herrera, donde en sus guantes se leía el mensaje “Samurái Azul”.

“La marca (de los guantes) es Luis Marín, él es el encargado y el jefe. Me he ganado varias puteadas por lo mismo, así que para dejarlo en claro”, tuvo que explicar aquella oportunidad.

Pero la relación de ambos porteros se remonta cuando el Zanahoria daba sus primeros pasos en el fútbol en Everton y compartía con Herrera, quien era suplente de Gustavo Dalsasso.

Incluso, Johnny Herrera terminó jugando en esa campaña en el cuadro de Viña del Mar, cuando dieron la vuelta ante Colo Colo y en el banco estaba un joven Sebastián Pérez.

Sebastián Pérez completó una buena temporada en Palestino, aunque tuvo que ser operado. Foto: Pepe Alvuar/Photosport

Regalón de Johnny Herrera

Johnny Herrera siempre le pone fichas a Sebastián Pérez, incluso cuando lo postuló a la selección chilena: “A mí me gusta Sebastián Pérez, el arquero de Deportes Iquique. Lo vienen sacando figura prácticamente fin de semana por medio”, dijo, postulándolo para la “Roja”.

“Es un tremendo arquero. Salió campeón con Palestino en la Copa Chile, ha hecho un par de años buenos, la ha remado. Es una persona para la que me gustaría una oportunidad en la Selección”, explicó.

En ese sentido, el actual portero de Palestino y posible de Universidad de Chile siempre le respondió: “Se agradece el comentario. Siempre estamos hablando y no por temas futbolísticos, sino que de la vida, de las familias, nos mantenemos en contacto permanente porque con Johnny nos conocemos hace bastante tiempo. Más allá de lo que dijo, el momento va a llegar cuando tenga que llegar. Si sigo haciendo bien las cosas en mi equipo, va a ser una consecuencia de eso. Por mi parte, feliz, pero me lo tomo con tranquilidad”.