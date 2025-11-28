Los días de Gustavo Álvarez como DT de Universidad de Chile parecen estar contados. El entrenador argentino le pondrá punto final a su paso por el bulla en diciembre, teniendo ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique sus últimos dos compromisos.

Y es que el verdadero terremoto que está viviendo Azul Azul bajo la presidencia de Michael Clark obligarían al argentino a dejar el cargo. Esto, sumando a las ya notorias diferencias que ha tenido con la dirigencia de la U, generan el coctel perfecto para comprender su adiós.

Al respecto opinó Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura vaticinó un futuro poco auspicioso para el bulla si Álvarez finalmente parte pensando en el 2026.

La advertencia de Pato Yáñez a la U

El ex delantero partió diciendo que “todo lo de Michael Clark, el presidente de Azul Azul debiera presentar la renuncia ante este escándalo de magnitud”.

“Enloda la imagen de la Universidad de Chile. Yo no sé si la casa de estudios tomará alguna medida, pareciera que no, más allá de tener reuniones. Esto viene sucediendo hace mucho rato”, agregó Yáñez.

Gustavo Álvarez se va de Universidad de Chile por el terremoto que desató Clark en Azul Azul. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el comentarista aseguró que “lo relevante y lo más importante es que ojalá puedan retener a Gustavo Álvarez, porque sino será una pérdida importante y le puede pasar factura a Universidad de Chile el próximo año”.

El rendimiento de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

El argentino ha dirigido en la U un total de 91 encuentros con 52 victorias, 19 empates y 20 caídas, lo que da un 64.1% de rendimiento. Con los azules Álvarez ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

