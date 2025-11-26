Michael Clark dio un nuevo paso en su defensa tras el grave fallo de la Comisión para el Mercado Financiero en la investigación de Sartor, que apuntó como uno de los responsables al presidente de la concesionaria de Universidad de Chile, Azul Azul.

En ese sentido, el presidente del cuadro bullanguero tiene que pagar una multa de 2.500 millones de pesos, además que quedó inhabilitado para ejercer cargos de gerencia por 5 años.

Un castigo que, obviamente, podría ser apelado, algo que, según confirma la radio Cooperativa, ya realizó junto a sus abogados, de manera de demostrar su verdad.

Por lo mismo, ahora la pelota la tiene la CMF, que debe responder a Michael Clark, en una última instancia antes que pase al tema en la justicia, donde se conocerán más detalles.

Michael Clark apeló al fallo de la CMF.

ver también El nuevo problema de Michael Clark al mando de U de Chile: “Lleva siete días escondido”

Michael Clark con Azul Azul en la mira

Michael Clark no estuvo el domingo en Rancagua, donde Universidad de Chile venció por 1-0 a O’Higgins por la Liga de Primera, demostrando que su preocupación está fuera de la cancha.

Publicidad

Publicidad

“Cumpliendo con los plazos, entiendo que ya envió en la jornada del martes a la CMF para la última instancia judicial que tiene”, explicaron en el mencionado medio.

“Es apelación y tiene al presidente de Azul Azul estirando el chicle. Las decisiones de la CMF es muy complejo que se puedan revertir en el mismo sistema de justicia. Le queda esa instancia y después meterse de lleno en la justicia ordinaria donde hay tres instancias. Seguramente tendrá cola el juicio, la decisión de la comisión y con Clark en el ojo del huracán un buen rato”, destacaron.