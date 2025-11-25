Los dramas dirigenciales siguen pegándole fuerte a la interna de Universidad de Chile, luego de las graves sanciones que aplicó la Comisión para el Mercado Financiero en contra del presidente de Azul Azul, Michael Clark.

En ese sentido, el mandamás del cuadro bullanguero confirmó que tendrá una apelación de ese fallo, además que hay otras instancias que están abiertas en la justicia, por lo que se mantendrá al mando.

Pero hay un periodista que nuevamente lo deja en las cuerdas, donde le saca en cara que, pese a todo, no ha explicado algo fundamental en la adquisición de Universidad de Chile.

Fue Fernando Tapia quien cuenta los días que han pasado desde el fallo y que todavía no se sabe ni una palabra de la “triangulación” que ocuparon para quedarse con Azul Azul, algo que todos los hinchas quieren saber.

¿Cómo el grupo Sartor compró Azul Azul?

En el programa “Pauta de Juego” fue donde Fernando Tapia sacó la voz, una vez más, en contra de los graves hechos con Michael Clark en Universidad de Chile, con una fuerte crítica con su silencio.

“Propongo que a partir de este momento vamos contabilizando los días que Michael Clark se demora en aclarar una simple pregunta. Son siete días del pronunciamiento de la CMF y Clark no ha transparentado de dónde salió el dinero para que el grupo Sartor adquiriera el paquete de Azul Azul y en qué consiste la triangulación, que confesó un propio director de Sartor, para la compra del fondo”, lanzó una bomba.

“Son siete días de silencio, siete días escondido, que permanece en el cargo, donde hay voces del directorio de la Casa de Estudios que empujan lo lógico: que su presencia en el cargo le hace un daño enorme, no sólo a la Casa de Estudios, también a lo deportivo. Es un escándalo lo que pasa en la U”, detalló.

En ese sentido, asegura que lo más fácil es que aclare la situación, de lo contrario de igual manera se sabrá cuando tenga que enfrentar a la justica, pero puede ser tarde para la U.

“Que aclare, que diga, ya que dijo que hacia asesorías en el pasado para Victoriano Cerda, por qué aparece Marcelo Pesce, por qué aparece una empresa de Pesce. Son delitos graves y ya van siete días que no aclara la inquietud de una situación clarísima que se va empezar a ventilar en tribunales”, finalizó.