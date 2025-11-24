Universidad de Chile tendrá nuevamente una tensa semana desde el ámbito dirigencial, teniendo en cuenta de que este jueves se vivirá una nueva reunión de directorio que la situación de Michael Clark latente.

Luego de la determinación de la Comisión para el Mercado Financiero, de aplicar una gravísima multa de 2.500 millones de pesos y además inhabilitarlo en el cargo, el mandamás está en la mira de las autoridades.

Si bien todavía tiene chances de una defensa, las cosas se le comienzan a complicar, porque ahora son los hinchas los que quieren sumar fuerzas para sacarlo.

Es así como comenzó una junta de firmas para meter presión en la salida de Clark, lo que poco a poco va tomando fuerza entre los seguidores bullangueros que se cansaron definitivamente.

La junta de firmas de los hinchas de la U para pedir que salga Michael Clark.

ver también Oposición de Azul Azul y terremoto en U de Chile: “Un escándalo grave, Clark mintió y debe renunciar”

¿Qué hacen los hinchas de la U contra Michael Clark?

Ahora no es solamente la parte disidente de la dirigencia de Azul Azul la que busca la salida de Michael Clark de Universidad de Chile, donde incluso este jueves le pedirán que deje el cargo.

Publicidad

Publicidad

En este caso son los hinchas azules los que quieren meter presión juntando firmas, de manera de pedir, de una manera pacífica, que abandone sus funciones y aclare la situación de la U en el caso Sartor.

Días complicados donde Michael Clark no estuvo presente en el estadio El Teniente de Rancagua, pero que se ve un futuro complejo, más allá de que ha dicho que no dejará el cargo hasta defenderse en la justicia.

ver también Johnny Herrera incendia a la directiva de Michael Clark: “Los hue… que dirigen a la U…”

Mira el video:

Publicidad