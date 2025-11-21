Universidad de Chile ha vivido una incendiaria semana por los líos dirigenciales que han golpeador al presidente Michael Clark, luego de gravísimas sanciones aplicadas por el Control para el Mercado Financiero.

Ahora fue el turno de Johnny Herrera, quien se volvió a poner los guantes para ir al frente de la dirigencia de Azul Azul, dejando en claro que no se merecen estar en la U.

Algo que fue puesto sobre la mesa en un podcast que publicó el propio portero en sus redes sociales, donde está acompañado por Fernando Solabarrieta, pero no se guardó nada.

“Este podcast estaba agendado hace mucho tiempo. Lamentablemente para el equipo que adoro, quizás es lo que se merece. Por la gente que lo dirige…”, explicó en su posteo.

Michael Clark fue apuntado por Johnny Herrera. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dijo Johnny Herrera de Michael Clark?

Fue Johnny Herrera el que le tira más carbón a la semana de Azul Azul en Universidad de Chile, donde en medio de la polémica de Michael Clark, tuvo duras palabras para la directiva.

“El otro día estaba enojado hue…, no con la U, con la gente que dirige a la U. Me cuestioné si los hue… que manejan a la U, que hoy por hoy son los dueños, si realmente merecen que el equipo sea campeón”, destacó el ahora comentarista deportivo.

“Diosito, Dios es muy justo y siempre pone a la gente en el lugar que corresponde, pero le han hecho demasiado daño al club. No sabes si merezcan realmente estos hue… que son los dueños, que hacen y deshacen con la U”, explicó.

