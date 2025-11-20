La gran final de la Copa Sudamericana 2025 se acerca y tiene como animadores a Lanús de Argentina y al siempre poderoso Atlético Mineiro de Brasil.

Gran partido que se disputará este sábado y que definirá al nuevo campeón del torneo continental, en una edición que ha tenido de todo y donde el ‘Granate’ llega tras eliminar en una polémica llave de semifinales a la Universidad de Chile por 3-2 en el global.

Al frente aparece el Mineiro de Jorge Sampaoli, un rival de jerarquía, con figuras y experiencia, que también llega con méritos propios tras una campaña muy competitiva, donde eliminó en semifinales a un animador frecuente en los últimos años, Independiente del Valle por un marcador global de 4-2.

En ese contexto, en RedGol nos anticipamos a lo que será esta esperada final y le pedimos a la Inteligencia artificial que entregara un pronóstico del partido. ¿Qué dijo? Te lo contamos a continuación.

La IA predice el resultado de Lanús vs. Atlético Mineiro:

El duelo decisivo de la Copa Sudamericana fue analizado por ChatGPT, una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas actualmente, que entregó la siguiente respuesta: “Mi predicción para la final es: Lanús 2 – 1 Atlético Mineiro”.

De esta forma, la IA le dio el título al cuadro argentino, señalando que llegan con “un nivel estable, confianza competitiva y menor presión que su rival”, lo que podría inclinar la balanza a su favor en un partido único.

Probabilidad de triunfo según la IA:

En cuanto a las opciones de cada equipo, la IA asignó una ligera ventaja al cuadro argentino:

Lanús: 55% de opciones de ser campeón.

de opciones de ser campeón. Atlético Mineiro: 45% de posibilidades.

Al tratarse de una final única, la IA no considera empate como resultado definitivo, sin embargo, señala que será un partido “muy parejo”, pero que Lanús tiene una mínima ventaja por rendimiento reciente y solidez en los duelos internacionales.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Atlético Mineiro vs. Lanús se juega este sábado 22 de noviembre desde las 17:00 hora chilena en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción, Paraguay.

