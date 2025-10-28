Después de meses de competencia, la Copa Sudamericana ya tiene a su primer finalista. La noche de este martes el Atlético Mineiro se hizo respetar en casa y venció por 3 a 1 a Independiente del Valle para instalarse en la definición del torneo.

El elenco de Iván Román, que vio todo desde el banquillo, logró sacar la tarea adelante luego del tenso 1 a 1 en la ida. Matías Fernández, el otro chileno en el duelo, fue titular y disputó todo el encuentro, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota.

El resultado le deja un importante aviso a la U de Chile, que buscará acompañarlos si es que supera la llave con Lanús. Aunque pase quien pase, le espera un duro rival en la lucha por el título.

El Atlético Mineiro respondió a su cartel de favorito y avanzó a la gran final de la Copa Sudamericana. El Galo goleó por 3 a 1 Independiente del Valle y, con un global de 4 a 2, aseguraron su lugar en la definición.

El equipo de Jorge Sampaoli se hizo fuerte y marcó diferencias desde el arranque, aunque tuvo que esperar media hora para celebrar. Fue en los 36′ cuando Guilherme Arana aprovechó la insistencia de sus compañeros y quedó con la pelota servida para el 1 a 0.

Antes de irse al descanso, el Atlético Mineiro estiró su ventaja y parecía tener todo listo para meterse en la final. En los 44′ Bernard recibió un pase libre en el área, se acomodó y definió perfecto para el 2 a 0 de la tranquilidad.

Pero se sabe que en 90 minutos puede pasar de todo. Independiente del Valle no bajó los brazos y en los 64′, gracias a un rebote, encontró el descuento en los pies de Claudio Spinelli para encender la recta final del compromiso.

Aunque cuando todo parecía complicarse, apareció el principal referente del Atlético Mineiro. Con el reloj en 73′, Hulk aprovechó un balonazo largo que se paseó en la defensa y puso el 3 a 1 definitivo.

Con esto, el cuadro brasileño asegura su lugar y ahora espera para conocer al rival que lo acompañará en la definición en Paraguay. En la otra llave no lograron sacarse ventajas y todo se sellará en Argentina.

El Atlético Mineiro avanza a la final de la Copa Sudamericana y ahora espera por la U o Lanús. El Galo de Jorge Sampaoli va por el título en medio de un delicado momento en el Brasileirao, donde ha estado luchando por salvarse del descenso.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Lanús en Copa Sudamericana?

La U de Chile y Lanús buscarán acompañar a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. La vuelta de las semifinales entre el Bulla y el Granate está programada para este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en Argentina.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro está clasificado y ahora espera rival para disputar la gran final de la Copa Sudamericana 2025. El Galo chocará con el ganador de la llave entre la U y Lanús el próximo 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.