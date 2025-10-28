Es tendencia:
Copa Sudamericana

No va por CHV: El canal que transmite Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Hoy se define al primer finalista del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

© GettyHoy se define al primer finalista del torneo CONMEBOL.

Atlético Mineiro e Independiente del Valle disputarán la primera semifinal de la Copa Sudamericana. En la otra serie, Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2.

El conjunto brasileño logró un valioso empate en su visita a Ecuador y ahora intentará sellar la clasificación a la final jugando como local, donde acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Por su parte, el equipo ecuatoriano también ha mostrado solidez fuera de casa, recordando su triunfo por 2-0 ante Once Caldas en Colombia durante los cuartos de final.

¿Dónde ver Independiente vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se enfrentan este martes 28 de octubre, a partir de las 21:30 horas, en El Arena MRV, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La transmisión del partido en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única en nuestro país por dos señales y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus planes Estándar y Premium. Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
