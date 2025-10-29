Es tendencia:
Copa Sudamericana

No cabía un alfiler: el emotivo banderazo que despidió a U de Chile antes de viajar a jugar con Lanús

Una marea azul se tomó las afueras del CDA, con la idea de apoyar al equipo rumbo a Argentina. Notables videos de la masiva arenga.

Por Nelson Martinez

Masiva despedida a la U.
© Instagram / La Voz Azul.Masiva despedida a la U.

U de Chile ya partió rumbo a Argentina a jugarse el todo o nada en Copa Sudamericana. Y como siempre, su gente se hizo presente, más aún cuando tienen castigo de Conmebol encima.

Fue así que un masivo banderazo se registró a la salida del Centro Deportivo Azul. Y literal fue masivo, ya que en redes sociales se vio una marea hinchas de la U en el recinto de La Cisterna.

Matías Zaldivia fue uno de los que dio a conocer postales desde dentro del bus, cuando el equipo partía rumbo al aeropuerto. Con bengalas, banderas y cánticos, la hinchada impregnó de azul al equipo rumbo al duelo ante Lanús.

Las postales de la despedida a U de Chile

Con fuerte contingente policial, U de Chile se despidió a lo grande del CDA antes de partir a Argentina, para jugarse el paso a la final de Copa Sudamericana ante Lanús.

En los registros se ve un lleno total, por lo que el bus debió partir a poca velocidad dada la cantidad de gente. “Vamos todos juntos mañana”, lanzó Matías Zaldivia en redes sociales.

El equipo partió a eso de las 12:30 horas desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para llegar rápidamente a suelo argentino. Ahí, un numeroso contingente de seguridad los acompañará.

Es que barristas de Lanús y hasta de Independiente prometieron hacerle la vida imposible al equipo de Gustavo Álvarez, en una rivalidad que viene desde la barbarie de Avellaneda.

