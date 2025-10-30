Universidad de Chile vivirá un intenso partido esta noche, cuando visite a Lanús por la gran revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en la ciudad de Buenos Aires.

Un duelo donde están estrictamente prohibidos los hinchas azules, luego del castigo de Conmebol por los hechos sucedidos ante Independiente, además por una restricción de las autoridades locales.

Pese a esto, de igual manera se han podido ver hinchas de la U en la ciudad, quienes guardan la ilusión de poder estar presentes esta noche en la Ciudad de Lanús.

Pero esta jornada hubo un particular encuentro, donde un grupo de hinchas bullangueros se encontraron frente a frente con el plantel de Lanús y el ex técnico Mauricio Pellegrino y esto pasó…

¿Qué pasó con los hinchas de U de Chile en Argentina?

Con imágenes que tuvo acceso Redgol, se puede ver que un grupo de hinchas de Universidad de Chile se encontró de forma fortuita con el plantel de Lanús en Buenos Aires, cuando los argentinos caminaban por la ciudad cerca de su hotel de concentración.

Fue el momento donde hubo gritos en favor de la U, además otros en contra de los locales, donde los propios jugadores miraban la extraña situación que estaban pasando, pero todo se dio de una manera tranquila que no pasó más allá.

Uno de los más sorprendidos, según cuentan, fue el ex técnico Mauricio Pellegrino, quien presenció por un momento este particular encuentro en la previa al duelo contra los chilenos.