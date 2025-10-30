Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Assadi fue citado en U de Chile para la revancha contra Lanús por Copa Sudamericana

El volante formará parte de los jugadores que podrá ocupar Gustavo Álvarez, aunque todos saben que no puede jugar.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi aparece en la lista de citados de la U.
Universidad de Chile tiene una gran sorpresa en la citación para enfrentar esta noche a Lanús, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en Buenos Aires.

Todo, porque en el listado oficial de jugadores que están disponibles para el técnico Gustavo Álvarez aparece la gran figura del equipo en la segunda parte del año: Lucas Assadi.

El volante acompaña a la delegación bullanguera en Argentina, pese a que está lesionado y no pude jugar, incluso arriesgando perderse todo lo que resta de temporada.

“Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, explicaron desde el club.

Lucas Assadi viajó a Buenos Aires con sus compañeros. Foto: Redgol.

¿Lucas Assadi citado en la U ante Lanús?

Lucas Assadi viajó a Buenos Aires junto a sus compañeros de Univesidad de Chile, donde será uno más para el encuentro ante Lanús, porque estará, al menos, en el banco de suplentes.

La nómina oficial de los jugadores citados de la U tiene confirmado al “10” de los azules, quien al llegar al aeropuerto de Ezeiza dijo brevemente a Redgol “estoy muy bien con mis compañeros”.

Una situación similar a la que tuvo Marcelo Díaz en el partido de revancha contra Alianza Lima, donde si bien estaba a la banca, todos sabían que estaba lesionado y no podía jugar esa noche en Coquimbo.

Revisa la lista de citados:

  • 1.- Cristopher Toselli
  • 2.- Franco Calderón
  • 3.-Ignacio Tapia
  • 5.-Nicolás Ramírez
  • 6.-Nicolás Fernández
  • 7.-Maximiliano Guerrero
  • 8.-Israel Poblete
  • 9.-Leandro Fernández
  • 10.-Lucas Assadi
  • 11.-Nicolás Guerra
  • 12.-Pedro Garrido
  • 13.-David Retamal
  • 14.-Sebastián Rodríguez
  • 15.-Felipe Salomoni
  • 16.-Matías Sepúlveda
  • 17.-Fabián Hormazábal
  • 18.-Lucas Di Yorio
  • 19.- Javier Altamirano
  • 20.-Charles Aránguiz
  • 21.-Marcelo Díaz 
  • 22.-Matías Zaldivia
  • 23.-Ignacio Vásquez
  • 24.-Antonio Díaz
  • 25.-Gabriel Castellón
  • 27.-Rodrigo Contreras
  • 34.-Flavio Moya
  • 35.-Ignacio Sáez
Mira la llegada de la U a Buenos Aires:

