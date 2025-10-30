Universidad de Chile tiene una gran sorpresa en la citación para enfrentar esta noche a Lanús, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en Buenos Aires.

Todo, porque en el listado oficial de jugadores que están disponibles para el técnico Gustavo Álvarez aparece la gran figura del equipo en la segunda parte del año: Lucas Assadi.

El volante acompaña a la delegación bullanguera en Argentina, pese a que está lesionado y no pude jugar, incluso arriesgando perderse todo lo que resta de temporada.

“Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”, explicaron desde el club.

Lucas Assadi viajó a Buenos Aires con sus compañeros. Foto: Redgol.

¿Lucas Assadi citado en la U ante Lanús?

Lucas Assadi viajó a Buenos Aires junto a sus compañeros de Univesidad de Chile, donde será uno más para el encuentro ante Lanús, porque estará, al menos, en el banco de suplentes.

La nómina oficial de los jugadores citados de la U tiene confirmado al “10” de los azules, quien al llegar al aeropuerto de Ezeiza dijo brevemente a Redgol “estoy muy bien con mis compañeros”.

Una situación similar a la que tuvo Marcelo Díaz en el partido de revancha contra Alianza Lima, donde si bien estaba a la banca, todos sabían que estaba lesionado y no podía jugar esa noche en Coquimbo.

Revisa la lista de citados:

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

3.-Ignacio Tapia

5.-Nicolás Ramírez

6.-Nicolás Fernández

7.-Maximiliano Guerrero

8.-Israel Poblete

9.-Leandro Fernández

10.-Lucas Assadi

11.-Nicolás Guerra

12.-Pedro Garrido

13.-David Retamal

14.-Sebastián Rodríguez

15.-Felipe Salomoni

16.-Matías Sepúlveda

17.-Fabián Hormazábal

18.-Lucas Di Yorio

19.- Javier Altamirano

20.-Charles Aránguiz

21.-Marcelo Díaz

22.-Matías Zaldivia

23.-Ignacio Vásquez

24.-Antonio Díaz

25.-Gabriel Castellón

27.-Rodrigo Contreras

34.-Flavio Moya

35.-Ignacio Sáez

Mira la llegada de la U a Buenos Aires: