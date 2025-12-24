Universidad de Chile tendrá a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador. Solo falta la oficialización, por lo que ya trabajan en el armado del plantel de cara al 2026.

El Romántico Viajero tuvo una temporada de altos y bajos, donde fueron competitivos, pero solo celebraron la Supercopa ante Colo Colo. Por esta razón, piensan en cómo potenciar el equipo luego de la salida de Gustavo Álvarez y el arribo de Paqui.

Los puestos a reforzar según Paqui Meneghini

Por ahora Universidad de Chile solo tiene bajas confirmadas. Ya fueron anunciadas las salidas de Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra e Ignacio Tapia. Todos ellos finalizaron sus contratos y no fueron renovados, por lo que no serán parte del nuevo ciclo de Francisco Meneghini.

El DT argentino sabe que no tendrá mucho tiempo para darle su sello al equipo, por lo cual ya tiene contemplado qué debe reforzar. De acuerdo a Cooperativa Deportes, el entrenador espera tener al menos cinco refuerzos y tiene definidos los puestos que son prioridad.

Paqui quiere a un arquero, un volante central, un extremo izquierdo y dos delanteros centros. Vale recordar que Cristopher Toselli se podría retirar del fútbol y el nuevo DT quiere a alguien que le compita los guantes a Gabriel Castellón.

En la zona de volante central, ni Gonzalo Montes ni Sebastián Rodríguez lograron ser una opción real a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. En cuanto al ataque, Di Yorio y Guerra dejaron un vacío en delantera. La situación de Rodrigo Contreras todavía no está del todo clara.

Ha trascendido que Eduardo Vargas tiene negociaciones avanzadas con Universidad de Chile y que solo estarían esperando el “ok” del nuevo DT. De llegar Turboman, su fichaje no está contemplado dentro de las llegadas que estableció como prioridad Paqui Meneghini, por lo que de todos modos irían por los mencionados dos delanteros centros.