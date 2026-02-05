¡Es oficial! Huachipato emitió durante la tarde de este jueves un comunicado de prensa en el que confirmó la realización del duelo ante Universidad de Chile por la fecha 2 de la Liga de Primera.

Finalmente, tras largas jornadas de discusión, se ratificó que el partido entre acereros y universitarios se disputará el próximo domingo 8 de febrero, sin embargo, la confirmación vino acompañada de una polémica medida.

Huachipato confirma partido sin público ante la U

Durante la tarde de este jueves, el elenco de la usina publicó un comunicado oficial en el que entregó detalles del encuentro frente a Universidad de Chile y explicó los motivos detrás de esta cuestionada decisión.

En el texto, Huachipato manifestó su pesar y desazón por verse obligado, por disposición de la autoridad local, a disputar el compromiso “sin considerar la presencia de público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP”.

Desde la tienda acerera agregaron que la medida que se aplicará en el duelo programado para el domingo 8 de febrero de 2026, a las 12:00 horas, responde a “condiciones impuestas por las autoridades pertinentes” , las cuales posteriormente fueron aprobadas por la autoridad local.

Además, recalcaron que su postura durante las diversas reuniones sostenidas siempre fue la de recibir tanto público local como visitante, propuesta que finalmente fue rechazada.

El comunicado cierra señalando que Huachipato respeta y acata la decisión conforme a la normativa vigente, las recomendaciones y las determinaciones impuestas por las autoridades, aunque deja en claro que no comparte dicha resolución.

¿Cuándo juega Huachipato vs. Universidad de Chile?

El duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025, se disputará este domingo 8 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el Estadio Huachipato CAP de Talcahuano, y se jugará sin público en las tribunas.

