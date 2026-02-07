Si bien la noticia debería estar dentro de la cancha, lamentablemente hay noticias fuera de ella. En el cruce entre Chile y Serbia por las clasificatorias de la Copa Davis se ha visto empañada por el accidente que sufrió Dusan Lajovic.

El 123° del ranking ATP vivió un terrible episodio luego de su derrota ante Tomás Barrios en el Court Central del Estadio Nacional. El tenista sufrió un golpe que obligó a un traslado de emergencia a un centro médico y del que se conocieron nuevos detalles.

Tras el incidente ocurrido en Ñuñoa y de pasar horas en el recinto, el serbio fue dado de alta. No obstante, lo hizo con un daño que lo deja sin opciones de jugar la última parte del cruce con nuestro país.

Jugador de Serbia termina con sutura tras accidente en llave de Copa Davis con Chile

La llave de Chile y Serbia por las clasificatorias de Copa Davis lamenta un accidente que cuesta caro. Dusan Lajovic perdió en la cancha y fuera de ella vivió un insólito episodio tras chocar con una mampara de cristal.

Luego del partido con Chile, en Serbia lamentaron una grave lesión en Copa Davis. Foto: Photosport.

Los primeros informes hablaban de un traumatismo en su cabeza, pero horas más tarde las cosas se fueron aclarando. Finalmente el diagnóstico fue una “contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales“, según informaron desde la organización la noche de este viernes.

Publicidad

Publicidad

Ante la preocupación de los hinchas, este sábado actualizaron el estado en el que se encuentra el serbio, dando buenas noticias. “Lajovic fue dado de alta esta madrugada. Su diagnóstico oficial fue desgarro muscular vasto medial y contusión facial“, señalaron.

ver también Alejandro Tabilo gana un partido durísimo ante Ognjen Milic y Chile ya mira a España en la Davis

El golpe obligó al tenista serbio a ser intervenido con algunos puntos en el rostro por la magnitud del golpe. “Se le aplicó sutura en la frente y en la boca“, cerraron desde la organización.

Esto deja al jugador prácticamente sin chances de poder enfrentar a Alejandro Tabilo en el singles que tiene programado. Una situación por la que se mueven rápido en su equipo para encontrar un reemplazante.

Publicidad

Publicidad

Serbia sufre en su paso por Chile tanto dentro como fuera de la cancha. El accidente de Dusan Lajovic empaña una jornada de Copa Davis en la que nuestro país se hizo fuerte y dejó casi asegurado el triunfo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Serbia por Copa Davis?

Chile y Serbia afinan detalles para el último día de clasificatorias de Copa Davis. Este sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas se juega la segunda tanda, con el dobles entre Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry frente a los gemelos Ivan y Matej Sabanov abriendo la jornada.