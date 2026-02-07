La llave de Copa Davis entre Chile y Serbia ha hecho noticia no sólo por lo que ha pasado dentro de la cancha. Luego de la primera jornada de partidos, uno de los jugadores de la delegación rival sufrió un grave accidente en el Estadio Nacional, por lo que debió ser trasladado de urgencia.

Dusan Lajovic tuvo una tarde para el olvido en su visita a nuestro país. El actual 123° del ranking ATP se vio las caras y no pudo con Tomás Barrios, quien se impuso por un 7-5 y 7-6 (7).

La frustración era tal que el serbio se fue a los camarines tras el encuentro y vivió un episodio lamentable. Un golpe lo dejó con heridas y hasta en riesgo de perder algunos dientes, según informaron desde la organización. Una mancha en una jornada donde el tenis chileno se volvió a ilusionar.

Serbia lamenta un accidente en su visita a Chile en la Copa Davis

La primera jornada de Copa Davis entre Chile y Serbia dejó puras malas noticias para la visita. En el Estadio Nacional, Dusan Lajovic vivió un terrible episodio luego de sufrir un accidente que lo obligó a ser trasladado a un centro médico rápidamente.

Dusan Lajovic perdió el primer punto de Serbia contra Chile y terminó en el hospital por un grave accidente. Foto: Photosport.

Según informaron desde la organización, el serbio tuvo un percance luego de caer con Tomás Barrios. “El tenista serbio Dusan Lajovic sufrió un accidente cuando se dirigía al camarín, al término del segundo single“, señalaron.

¿Pero qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a lo detallado por la Copa Davis, todo ocurrió por culpa de un golpe. “El jugador chocó con una mampara de cristal y sufrió un traumatismo en su cabeza“.

ver también Alejandro Tabilo gana un partido durísimo ante Ognjen Milic y Chile ya mira a España en la Davis

“Será conducido a la Clínica Universidad de Los Andes para realizarle exámenes. Estaremos informando sobre cualquier novedad que haya respecto al estado de salud del jugador del equipo serbio“, agregaron.

Horas más tarde desde la organización llamaron a la calma y revelaron que “Lajovic fue derivado al centro asistencial por una contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales“.

Por ahora el jugador ha mantenido silencio y espera que su equipo se concentre en la llave de Serbia ante Chile. Este sábado necesitan remontar las cosas si quieren soñar con avanzar, aunque no la tendrán nada de fácil.

¿A qué hora se juega la Copa Davis entre Chile y Serbia?

Chile y Serbia entran en la recta final de su cruce en las clasificatorias de Copa Davis. Este sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas se juega la segunda parte, con el dobles entre Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry frente a los gemelos Ivan y Matej Sabanov, para luego dejar los dos últimos singles y Tomás Barrios cerrando la jornada.

