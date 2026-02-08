Javier Torrente y Everton tuvieron que afrontar una dolorosa baja de última hora para visitar a Colo Colo. La de Benjamín Berríos, curiosamente surgido en la cantera alba, quien se perdió la expedición al estadio Monumental por una lesión muscular.

Tampoco pudieron contar con el suspendido defensor central uruguayo Hugo Magallanes, quien fue expulsado ante Unión La Calera. A pesar de que los viñamarinos cayeron por 2-0 ante los albos, a Torrente no le quedó un sabor totalmente amargo.

“Fue interesante el primer tiempo y hasta el minuto 25 del segundo. Se vio un equipo de fútbol, que tocaba, jugaba, no le pesaba el juego, no perdía pelotas, se arrimaba al arco del frente. Hasta ese momento estábamos igual o mejor que Colo Colo”, afirmó el DT argentino en una conversación con TNT Sports.

Ramiro González marca a Yastin Cuevas. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “en los últimos 20 minutos, producto de nuestras pérdidas y una baja en la intensidad, nos costó que se nos vinieran encima con varios córners. No la pudimos sacar y se nos escapó un partido que pudo ser de otra manera”. Tiene razón: Yastin Cuevas anotó el 1-0 tras un lanzamiento de esquina.

Y Javier Correa puso el 2-0 tras un pique electrizante de Leandro Hernández por la banda derecha del ataque colocolino. “Estoy feliz de que encontré a (Alan) Medina, Chorri (Cristian Palacios) y (Julián) Alfaro, que se movieron muy bien. La mitad de cancha también con muy buena dinámica, tranquilidad y paciencia”, marcó el ex ayudante de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella y la selección de Argentina.

“(Nicolás) Baeza tocando, (Joaquín) Moya recuperando y distribuyendo. Hubo firmeza defensiva, esperamos repetir por más tiempo lo que hemos hecho por 65 o 70 minutos”, fue el deseo de Torrente para el futuro de Everton, que el año pasado zafó en la última fecha del descenso directo.

Torrente se pone un margen para levantar a Everton tras la derrota vs Colo Colo

Está claro que varios hinchas de Everton quedaron muy preocupados por las dos derrotas en fila que el equipo de Torrente materializó tras caer 2-0 frente a Colo Colo. Eso sí, ahora tiene una chance de levantar el vuelo nuevamente. Los Ruleteros jugarán ante Huachipato.

Aunque los Acereros llegarán envalentonados tras vencer a Universidad de Chile. “Están recién descubriéndose los equipos en el torneo. U de Conce había ganado y le tocó perder, O’Higgins ganó los dos, Audax tiene 4 puntos, Coquimbo 3″, apuntó Torrente.

Christopher Barrera fue expulsado ante Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Se está empezando a desenrrollar el inicio del torneo, hasta la fecha 7 u 8 no es tan importante quién esté arriba o abajo. En la fecha 7 empieza el torneo de verdad”, sentenció el trasandino, quien todavía tiene cinco partidos más para seguir con esta suerte de puesta a punto para encontrar el mejor nivel. El 13 de febrero, Everton será local ante Huachipato a las 18 horas en el estadio Sausalito.

Everton suma 0 puntos al cabo de dos fechas tras sus derrotas ante los Cementeros y Colo Colo.