Arturo Vidal continúa siendo inamovible para Fernando Ortiz en las oncenas de Colo Colo. Y el Rey inicia los partidos ubicado como volante central. El eje del mediocampo. La misma función que le encomendaban a Esteban Pavez cuando el ex capitán de los albos veía acción.

La función con pelota de Vidal tiene importancia, pues suele jugar bien más allá de alguna equivocación. Pero la jugada mejora si pasa por su intervención. En una transmisión que hizo por Kick, el bicampeón de América con la Roja describió muy bien sus funciones actuales en la cancha.

“La gente no analiza los pases, pero varios son complicados. Puedes dar pases para el lado, pero los míos siempre van hacia adelante, a campo contrario, eso tiene mucho valor”, subrayó el Rey en esa conversación donde estuvo acompañado por Maks Cárdenas.

Arturo Vidal saluda a Fernando Ortiz tras ser reemplazado por Leandro Hernández. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “pocas veces daré pases para el lado, cuando es mucho la tiro. Trato de avanzar, porque un pase para atrás es pérdida de tiempo, más en Colo Colo. Gracias a Dios puedo pegarle bien con las dos piernas”. Un atributo técnico que seguramente le facilita la tarea para avanzar metros.

Arturo Vidal tuvo un buen cometido en la victoria ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Eso es lo bueno, uno va perdiendo velocidad, pero la seguridad y la clase no se pierde”, manifestó Vidal, consciente de sus cualidades con el dominio de la pelota. Pero también afrontó las críticas en la recuperación, una de las facetas donde ha recibido cuestionamientos.

Sobre todo por su desempeño en algunas acciones, como ese despeje fallido ante Deportes Limache que terminó en el centro de Daniel Castro para el gol de Jean Meneses. “Es difícil quitar hartas pelotas en Colo Colo, como los otros equipos se meten atrás o juegan muy largo”, manifestó Arturo Vidal.

ver también Arturo Vidal rompe todo y habla de su relación con Fernando Ortiz en Colo Colo: “Este año…”

Arturo Vidal se escuda por su faceta más criticada en Colo Colo: “Quitaría más pelotas si jugara…”

Arturo Vidal tuvo un positivo duelo ante Alan Medina, aunque el uruguayo al menos dos veces corrió con libertad en dirección al arco de Colo Colo para manejar un ataque y llevar peligro a la portería defendida por Fernando de Paul. Le ganó varias pelotas divididas.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal lucha con el uruguayo Alan Medina. (Andres Pina/Photosport).

De todas formas, el Rey asume que difícilmente tenga en los quites como un atributo destacado por cómo se dan los partidos del Cacique. “Es difícil presionar en esa posición, hay que estar concentrado. Si no estuviera en Colo Colo y jugara en un equipo más chico, quitaría más pelotas”, vaticinó Vidal.

“En esa posición debo defender, que no nos hagan goles. En los choques y saltos no he tenido problemas, me siento más seguro”, sentenció el King, quien espera seguir con el alza para rendir bien como volante central, donde se sumó otro candidato: Álvaro Madrid, quien tuvo un aprobado debut ante su ex club.

Publicidad

Publicidad

ver también “Le tengo mucha fe”: Claudio Borghi se derrite por Álvaro Madrid en Colo Colo

Revisa el compacto del 2-0 de Colo Colo sobre Everton de Viña del Mar

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma un triunfo al cabo de dos partidos en la Liga de Primera 2026 y afina detalles para recibir a los Cementeros, que son líderes, en la tercera fecha.

Publicidad