Cuando más lo necesitaban, Colo Colo encontró agua en el desierto con el triunfo ante Everton. Claudio Borghi quedó muy satisfecho con el rendimiento de Álvaro Madrid.

Los Albos tuvieron una semana difícil luego de la derrota ante Deportes Limache. Fernando Ortiz otra vez era fuertemente cuestionado y parecía que se jugaba el puesto en Macul. Gracias a la victoria sobre los Ruleteros, el DT ganó tranquilidad para seguir trabajando.

El respaldo de Borghi a Madrid

Álvaro Madrid llegó a Colo Colo en la última semana luego de la salida de Estaban Pavez. Pese a algunas críticas a sus pergaminos, el volante se puso rápidamente la camiseta y jugó ante Everton. Solo 29 minutos le bastaron para enamorar a Claudio Borghi.

ver también Ortiz no para de patear el tablero: Los dos cambios que planifica para el Colo Colo vs La Calera

“Entró bien. Es muy buen chico, muy buena gente. Tengo un deseo de que le vaya bien, ojalá juegue bien también. Le tengo mucha fe a lo que puede jugar en un mediocampo que está medio inestable“, explicó el tetracampeón albo en Radio Futuro.

“Colo Colo no tiene un equipo titular como para decir ‘esto no se mueve’. Me contaban que cuando salió Arturo Vidal, la gente lo aplaudió, entró Madrid y el equipo mejoró, ¿no?“, complementó el Bichi.

Álvaro Madrid aprobó en su debut en Colo Colo. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Madrid es el sexto refuerzo de Colo Colo tras los arribos de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán. El volante que heredó la “8” de Esteban Pavez quiere ganarse un lugar y ya cuenta con un admirador.

“La primera gran condición que tiene es que es muy buena gente. Calladito de bulla, un chico que viene a trabajar, a aportar. Para ser su debut, ha sido bastante bueno“, cerró Claudio Daniel Borghi. El próximo partido de los Albos será el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas, ante Unión La Calera en el Estadio Monumental.