Claudio Borghi reconoció haber estado atento al inicio de la Liga de Primera 2026, que ya completó dos fechas. Y tiene dos líderes con puntaje ideal: O’Higgins de Rancagua y Unión La Calera, que cerró la 2° jornada con un triunfo ante Cobresal.

El Bichi ya había encendido los ánimos de los más fanáticos del fútbol chileno con una terrible crítica que lanzó tras el estreno. Algo que profundizó en el panel de ESPN mientras la competencia sigue su curso hacia la tercera fecha. “Este campeonato es muy especial”, introdujo el campeón mundial con Argentina.

“En dos fechas no veo un equipo que le saque diferencia a otro. Debe ser el campeonato más parejo desde el arranque, pero desde lo mediocre”, apuntó el Bichi Borghi. Otra vez fustigó el nivel de la máxima categoría en el fútbol chileno, donde todavía no tiene un gran favorito.

El paladar de Claudio Borghi no ha quedado satisfecho con la Liga de Primera 2026. (Andres Pina/Photosport).

Esa reflexión del Bichi encontró una explicación en Diego Rivarola, su compañero de panel en ESPN. “Siento que el arranque de los torneos tan temprano hace correr este riesgo. Los equipos se preparan muy poco de lo futbolístico. A lo mejor sí desde lo físico”, planteó Gokú.

ver también Efecto Chayanne: Concierto obliga a club chileno a cambiar su localía en Liga de Primera

Borghi escoge a la UC por su “buen juego” en la Liga de Primera

El análisis de Claudio Borghi al comienzo de la Liga de Primera 2026 es lapidario. Pero de todas maneras, algo de nivel pudo encontrar. Lo hizo en un equipo que comenzó su participación con un empate ante Deportes La Serena y una victoria frente a Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

“Si todos los equipos son buenos tendremos un campeonato bárbaro, pero de lo que he visto, muy pocos equipos tienen buen juego. Católica lo tiene”, manifestó Borghi para realzar el nivel mostrado por la escuadra que dirige Daniel Garnero en La Portada y el Claro Arena.

Justo Giani, uno de los buenos refuerzos que llegó a Chile, en acción ante el Conce. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por lo pronto, Universidad Católica debe afinar detalles para una complicada visita en la fecha 3: el sábado 14 de febrero, los Cruzados jugarán ante Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador a contar de las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó en la U de Chile y busca club contra el tiempo: “Si no encuentro, armaré un minimarket”

Revisa el compacto del 2-0 de la Católica sobre Deportes Concepción

Así va la tabla de posiciones con dos líderes en el campeonato

O’Higgins y Unión La Calera suman seis puntos sobre seis posibles y lideran la tabla de posiciones en la Liga de Primera.

Publicidad