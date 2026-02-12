El próximo 11 de marzo se realizará el cambio de mando, instancia en la que el actual Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregará la banda presidencial y el poder al mandatario recientemente electo, José Antonio Kast, iniciando así un periodo que se extenderá hasta 2030.

Y si bien aún restan un par de semanas para la ceremonia, ya hay quienes se proyectan más allá y piensan en la futura elección presidencial que se celebrará en 2029 para definir al jefe de Estado del periodo 2030-2034.

Uno de ellos, y para sorpresa de muchos, fue el histórico portero de la selección chilena, ex Universidad Católica y Cobreloa, entre otros equipos, Nelson Tapia Ríos, quien a través de su cuenta de X dio a conocer su preferencia.

Nelson Tapia lanza un guiño al regreso de Boric en 2030

El exarquero y actual director técnico de Constitución Unido no oculta su cercanía política en la exred social del pajarito, donde comparte con frecuencia publicaciones en apoyo al actual gobierno y a algunas de sus principales figuras, como el propio presidente Gabriel Boric o la ministra vocera, Camila Vallejo.

El hoy director técnico, utiliza su cuenta de X para referirse tanto a su carrera deportiva como a su pensamiento político. (Foto: X de @NelsonTapiaRios)

En ese contexto, en las últimas horas manifestó su postura de cara a una eventual elección en 2030. En específico, Tapia citó en su cuenta de X (@NelsonTapiaRios) un mensaje de un seguidor del actual Presidente que lo saludaba por su cumpleaños el pasado miércoles 11 de febrero. Lo llamativo era que el saludo estaba acompañado por una imagen de Gabriel Boric con la banda presidencial y el mensaje “Boric 2030” , con el Palacio de La Moneda de fondo y un texto más pequeño en color blanco que decía: “Así será”.

Tapia, no contento con solo compartir la imagen, publicó un breve, pero directo mensaje de apoyo al actual mandatario ante una eventual nueva candidatura: “🇨🇱💪🏼”.

El tweet compartido por ‘El numero uno’, como se hace llamar en X, ha ido ganando visitas poco a poco y ya registra una cantidad cercana a las 870 visualizaciones al cierre de esta nota.

