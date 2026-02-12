Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

A días del cambio de mando: Nelson Tapia lanza inesperado guiño a Gabriel Boric para 2030

El histórico portero de La Roja dio a conocer su preferencia por el actual Presidente de la República, Gabriel Boric, de cara a las elecciones de 2030.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El histórico portero de Cobreloa y la UC mostró su favoritismo por el aún Presidente de la República para 2030.
© ANFPEl histórico portero de Cobreloa y la UC mostró su favoritismo por el aún Presidente de la República para 2030.

El próximo 11 de marzo se realizará el cambio de mando, instancia en la que el actual Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregará la banda presidencial y el poder al mandatario recientemente electo, José Antonio Kast, iniciando así un periodo que se extenderá hasta 2030.

Y si bien aún restan un par de semanas para la ceremonia, ya hay quienes se proyectan más allá y piensan en la futura elección presidencial que se celebrará en 2029 para definir al jefe de Estado del periodo 2030-2034.

Nelson Tapia no duda y apunta al nuevo DT de la selección chilena: “El mejor entrenador…”

ver también

Nelson Tapia no duda y apunta al nuevo DT de la selección chilena: “El mejor entrenador…”

Uno de ellos, y para sorpresa de muchos, fue el histórico portero de la selección chilena, ex Universidad Católica y Cobreloa, entre otros equipos, Nelson Tapia Ríos, quien a través de su cuenta de X dio a conocer su preferencia.

Nelson Tapia lanza un guiño al regreso de Boric en 2030

El exarquero y actual director técnico de Constitución Unido no oculta su cercanía política en la exred social del pajarito, donde comparte con frecuencia publicaciones en apoyo al actual gobierno y a algunas de sus principales figuras, como el propio presidente Gabriel Boric o la ministra vocera, Camila Vallejo.

Imagen
El hoy director técnico, utiliza su cuenta de X para referirse tanto a su carrera deportiva como a su pensamiento político. (Foto: X de @NelsonTapiaRios)

En ese contexto, en las últimas horas manifestó su postura de cara a una eventual elección en 2030. En específico, Tapia citó en su cuenta de X (@NelsonTapiaRios) un mensaje de un seguidor del actual Presidente que lo saludaba por su cumpleaños el pasado miércoles 11 de febrero. Lo llamativo era que el saludo estaba acompañado por una imagen de Gabriel Boric con la banda presidencial y el mensaje “Boric 2030”, con el Palacio de La Moneda de fondo y un texto más pequeño en color blanco que decía: “Así será”.

Publicidad

Tapia, no contento con solo compartir la imagen, publicó un breve, pero directo mensaje de apoyo al actual mandatario ante una eventual nueva candidatura: “🇨🇱💪🏼”.

Tweet placeholder

El tweet compartido por ‘El numero uno’, como se hace llamar en X, ha ido ganando visitas poco a poco y ya registra una cantidad cercana a las 870 visualizaciones al cierre de esta nota.

Publicidad
Lee también
Nelson Tapia no duda y apunta al nuevo DT de la selección chilena
Selección Chilena

Nelson Tapia no duda y apunta al nuevo DT de la selección chilena

Sorpresón: Nelson Tapia dirigirá nuevo club en el fútbol chileno
Chile

Sorpresón: Nelson Tapia dirigirá nuevo club en el fútbol chileno

Nelson Tapia fue presentado en el cuerpo técnico del ascenso
Chile

Nelson Tapia fue presentado en el cuerpo técnico del ascenso

Colegio de Entrenadores destroza arribo de Paredes a Santiago Morning
Chile

Colegio de Entrenadores destroza arribo de Paredes a Santiago Morning

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo