¡Tremendo! En su segundo partido como titular, Felipe Loyola tuvo su estreno goleador en el fútbol italiano. El chileno marcó su primer gol con la camiseta del Pisa y lo hizo en un escenario de lujo: recibiendo en su estadio a nada menos que el poderoso AC Milan en el inicio de la fecha 25 de la Serie A.

El seleccionado chileno fue protagonista desde el primer minuto en el cuadro negriazul y como en las películas pasó de villano a héroe. Esto, porque a inicios del segundo tiempo habia comedito una infracción que derivó en un penal a favor del AC Milan; sin embargo, la visitano lo aprevechó y el marcador se mantuvo 0-1 a favor de los rossoneri, tras la conquista de Ruben Loftus-Cheek (39′).

El primer gol de Felipe Loyola en Italia:

No obstante, el partido siguió y el ‘Pipe’ logró reivindicarse. A los 71 minutos, cuando apareció con decisión en el área tras un mal despejado de la defensa del Milan y sacó un potente disparo para desatar la euforia de los hinchas del Pisa y marcar así el empate transitorio que les permitía sumar un punto clave en la lucha por la permanencia.

Lamentablemente, el gol del chileno no fue suficiente para sumar. Esto porque a los 85 minutos, apareció la figura de Luka Modrić, quien anotó el definitivo 2-1 en el marcador, dejando así a Loyola y al Pisa nuevamente sin sumar unidades.

Tabla de posiciones de la Serie A:

Tras la derrota por 2-1, el Pisa de Felipe Loyola quedó relegado al 19° lugar de la Serie A, con 15 puntos y una racha de catorce partidos sin ganar.

AC Milan, en tanto, se mantiene en la pelea por el scudetto y se ubica en el segundo lugar con 53 unidades, a cinco puntos del líder Inter.

